ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) La censura. Il rapporto tra informazione, verità e percezione. I morti in mare nel Mediterraneo. Le donne straniere nelle nostre case. Ma anche la musica, il folklore, la fantasia: l’arte indaga il presente con occhi nuovi in questa edizione del, storica rassegna di teatro contemporaneo, danza e arti performative didi Romagna, in provincia di. Dal 5 al 14 luglio tutto il paese diventa, animato dai più innovativi artisti internazionali, sotto la direzione artistica di Eva Neklyaeva e Lisa Gilardino. Filo conduttore dei tanti appuntamenti della rassegna è un nuovo sguardo sulle cose, l’occasione die di vivere “lentamente e delicatamente” come recita il titolo della 49 edizione di: “Slow & Gentle”. La “violenza liquida” del Mediterraneo – La rassegna non ha un solo tema, ma vuole ...

FQMagazineit : Rimini, il palcoscenico diffuso del Santarcangelo Festival per rallentare con gentilezza - Cascavel47 : Rimini, il palcoscenico diffuso del Santarcangelo Festival per rallentare con gentilezza -