Rai sui diritti Champions | «Le condizioni Sky sulla Serie A sono migliorate»

Antonella Clerici fuori dai palinsesti Rai? Sui social l’enigmatico commento : Secondo i rumors alla conduttrice non sarebbe stato affidato alcun programma televisivo nella prossima stagione

Da TIMVision arriva Skam Italia su Rai2 - Carlo Freccero punta sui giovani : dettagli sulla programmazione : Come convincere il pubblico giovanile a sintonizzarsi sulla propria rete? La risposta è semplice: proporre la messa in onda di Skam Italia su Rai2. È Blogo a lanciare in anteprima l'ultima indiscrezione sul palinsesto della prossima stagione televisiva secondo cui il direttore Carlo Freccero punta a portare la serie teen prodotta da TIMVision Production con Cross Productions in chiaro. Sempre secondo il sito web, la messa in onda di Skam ...

“Adesso parlo io”. Adriana Volpe senza freni - bufera sui vertici Rai : Dopo la lite con Giancarlo Magalli, Adriana Volpe se la prende ora con Carlo Freccero. Adriana Volpe non ha preso tanto bene la decisione di cancellare ‘Mezzogiorno in famiglia’, il programma che la Volpe conduce con Massimiliano Ossini e si è lasciata andare a un lungo post. “Leggo quanto si scrive”, esordisce Adriana Volpe in un nuovo post su Instagram, “anche a seguito di un mio post, e mi faccio ancora domande. Sono felice che programmi come ...

Meghan Markle ritorna in tv? Il mistero sul tRailer dell’uscita stagione di Suits : La serie tv che ha lanciato la carriera di attrice di Meghan Markle sta per tornate in tv, anche la duchessa potrebbe apparire in un cameo. Il 17 Luglio in America prenderà il via la nona e ultima stagione di "Suits", la serie legal di successo che ha annoverato nel cast persino la duchessa di Sussex. Meghan Markle fino all’estate del 2017 è stata una presenza fissa all’interno dello show, nel ruolo dell’avvocato Rachel Zane. Uscita ...

Leisure Suit Larry Wet Dreams Don’t Dry : Recensione - TRailer e Gameplay : Correva l’anno 1987 quando Sierra pubblico il primo capitolo della serie punta e clicca Leisure Suit Larry, titolo che ebbe il successo sperato, nonostante toccasse uno degli argomenti taboù dell’epoca. Leisure Suit Larry Wet Dreams Don’t Dry Recensione Nel corso degli anni sono stati prodotti svariati titoli, l’ultimo realizzato nel 2013, ossia il Remake di Leisure Suit Larry in the land of the Lounge ...

Adriana Volpe furibonda sui social : “Questi sono i dati auditel di RaiDue e Mezzogiorno in Famiglia chiude? E ditemi che lo stipendio di Lucci non è vero…” : Nella Rai2 di Carlo Freccero non c’è spazio per Mezzogiorno in Famiglia. Il ‘direttorissimo’ ha deciso di non confermare il programma del weekend e la padrona di casa, Adriana Volpe, si scatena sui social con un post in cui (di fatto) contesta le scelte di Freccero sottolineando alcuni insuccessi della sua direzione. “ditemi che questi dati non sono veri: su Rai2 ieri il concerto di Guè Pequeno ha registrato 1,61% di share, il ...

Meghan Markle torna in tv con Suits : la moglie del principe Harry è nel nuovo tRailer della serie tv : Flashback o ritorno della Duchessa? Il rovello dei fan di Meghan Markle avrà presto risposta. Il 17 luglio negli Stati Uniti andrà in onda la nona e ultima stagione di Suits. La serie tv ideata da Aaron Korsh, che ha visto la Markle attrice, prima del suo ingresso nella famiglia reale, interpretare con grinta il ruolo di Rachel Zane dalla prima alla settima stagione, va a concludersi con il lancio online di un trailer intitolato ...

RaiUno - il primo bilancio sui nuovi conduttori dei programmi estivi : chi “si salva”? : Il debutto di un programma televisivo, tra emozioni e meccanismi poco rodati, può portare solo a un giudizio parziale, pur fornendo i primi indizi su quel che sarà. Il discusso daytime estivo di Rai1 ha preso il via dopo settimane di polemiche e slittamenti, con i conduttori definitivi “impresentabili” e collocati, a torto o a ragione, vicini all’area di governo. Nel mirino più di tutti Roberto Poletti, biografo del vicepremier ...

