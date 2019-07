Elena Santarelli a Non disturbare parla di suo figlio | Ho parlato a Giacomo della

Elena Santarelli a Non Disturbare - rivela : “Ho voluto vedere il tumore di Giacomo” : Elena Santarelli a Non Distrurbare: la ripresa di Giacomo e la richiesta di vedere il suo tumore Elena Santarelli è stata ospite nella puntata di debutto della seconda edizione di Non Disturbare. Ex modella, con una calendario sexy nella sua carriera e moglie di un calciatore, la bionda showgirl e conduttrice in questa intervista con […] L'articolo Elena Santarelli a Non Disturbare, rivela: “Ho voluto vedere il tumore di ...

Non disturbare - prima puntata del 2 luglio 2019 : ospiti Cristiano Malgioglio ed Elena Santarelli : Ritorna Non disturbare. Dopo alcuni rinvii prende il via questa sera alle 23:50 la seconda edizione del programma di Rai 1 condotto da Paola Perego nella quale personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura si 'mettono a nudo' raccontandosi a 360° fra confessioni, ricordi e curiosità, il tutto all'interno di una camera d'albergo che crea un'ambiente più confortevole e...intimo!Per 6 settimane, ogni martedì in seconda ...

Non Disturbare - Paola Perego torna dal 2 luglio con Malgioglio e Elena Santarelli : Non Disturbare, dal 2 luglio arriva il programma di Paola Perego in seconda serata su Rai 1. Cristiano Malgioglio e Elena Santarelli ospiti della prima puntata.Il format è sempre lo stesso, 12 puntate per 12 interviste realizzate da Paola Perego. L’appuntamento con Non Disturbare è per il 2 luglio alle 23:50 su Rai 1. Paola Perego, nell’intimità di una camera d’albergo, incontra personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della ...

Elena Santarelli - la foto e il dettaglio assurdo sulle gambe : Dopo un periodo buio Elena Santarelli è riuscita a ritrovare la serenità persa. Nel 2017 la showgirl ha scoperto che il suo primogenito, Giacomo nato dal matrimonio con l’ex calciatore Bernardo Corradi, aveva un tumore cerebrale. Da allora, ha deciso di condividere la sua lunga battaglia insieme al suo figlio contro la malattia e non ha mai smesso di informare i suoi fan sulle condizioni di salute del piccolo. Qualche settimana ha dato la ...

Non faccio più programmi! Elena Santarelli si sfoga dopo il tumore cerebrale del figlio : La testimonial del Progetto Heal è tornata a parlare del tumore cerebrale, recentemente sconfitto dal figlio Giacomo. Elena Santarelli si confessa e torna a parlare dei problemi di salute del figlio e della lunga battaglia (vinta) che è stata affrontata per battere la malattia. “Ho smesso di fare programmi- ha confidato la showgirl di Latina a Oggi- La vita insegna che oggi sorridi, domani piangi. E io non sapevo come ...

Oggi sorride e domani piangi! Il dramma di Elena Santarelli : Nella sua prima intervista televisiva dopo la guarigione del piccolo Giacomo, Elena Santarelli aveva dato finalmente sfogo ai lunghi mesi di tensione accumulata. Un periodo finalmente alle spalle che però ha cambiato per sempre il modo Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi, ex giocatore delle Lazio e Oggi apprezzato commentatore sportivo. Un dolore che Elena Santarelli ha affrontato questo dramma con forza e coraggio, nascondendo le ...

Elena Santarelli dopo la malattia del figlio : “Ho smesso di fare programmi” : Come sta oggi il figlio di Elena Santarelli: ultime news della soubrette È ufficialmente finito il periodo buio di Elena Santarelli. Il figlio della soubrette, il piccolo Giacomo, è riuscito a sconfiggere il tumore che gli è stato diagnosticato qualche tempo fa. Una grande vittoria che ha però cambiato per sempre la famiglia di Elena […] L'articolo Elena Santarelli dopo la malattia del figlio: “Ho smesso di fare programmi” ...

Non Disturbare - Paola Perego torna nella seconda serata di Rai 1 ed incontra anche uomini. Si parte da Elena Santarelli : Paola Perego Paola Perego torna nella seconda serata di Rai 1 con Non Disturbare. Dopo il buon riscontro di pubblico nella scorsa estate, da venerdì 21 giugno, a partire dalle 23.50, la conduttrice farà di nuovo capolino in una stanza d’albergo per intervistare, in un clima intimo e confidenziale, gli ospiti di turno. In ogni puntata (in totale saranno sei) del programma, la Perego proverà a svelare qualcosa di inedito e segreto ...

Ho fatto pulizia di molti amici! Il rammarico di Elena Santarelli : Elena Santarelli si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e, rispondendo ad un follower che le chiedeva cosa pensasse di chi l'ha accusata di essere troppo magra, lei ha spiegato: "Ad alcuni amici ha fatto comodo non andare oltre...". È tornata a sorridere dopo la guarigione del figlio Giacomo dal tumore cerebrale e, oggi, Elena Santarelli si mostra più felice e serena sui social dove, spesso e volentieri, ama raccontarsi ai suoi ...

Come si diverte Elena Santarelli : Elena Santarelli a Rainbow MagicLandElena Santarelli e Guido Zucchi, CEO Rainbow MagicLand Elena Santarelli a Rainbow MagicLandElena Santarelli a Rainbow MagicLandCome tornare bambini. Almeno per un giorno. Elena Santarelli nei panni di madrina del parco Rainbow MagicLand, alle porte di Roma, dev’essersi proprio divertita. Lo raccontano queste foto: la conduttrice è alle prese con la nuova attrazione il vulcano Nui Lua, un divertentissimo ...

Elena Santarelli e Bernardo Corradi festeggiano a New York l'anniversario di nozze : Elena Santarelli, 37 anni, e Bernardo Corradi, 43, hanno festeggiato 5 anni di matrimonio pochi giorni fa, esattamente il 2 giugno. La coppia, infatti, è convolta a nozze dopo quattro lunghi anni di fidanzamento e un figlio, Giacomo, nato nel 2009. Poi, a 7 anni di distanza, è arrivata anche la piccola Greta. E per celebrare un amore che dura da quasi un decennio e che ha saputo superare anche i momenti più difficili, i due sono volati a New ...

Elena Santarelli - vacanza in famiglia a New York per festeggiare la guarigione del figlio : Una vacanza di famiglia per festeggiare la grande conquista di una vita rinata, quella del figlio di Elena Santarelli che, dopo mesi di lotta contro il cancro, è riuscito a vincere la sua battaglia. Come raccontato dalla showgirl anche tramite social, oltre che in tv, il figlio Giacomo ha finalmente terminato il suo ciclo di terapie sconfiggendo una volta per tutte il terribile tumore cerebrale che cercava di debellare da oltre un anno.Per ...

Elena Santarelli ritrova la felicità a New York dopo la malattia del figlio : dopo l’annuncio della guarigione del figlio Giacomo, Elena Santarelli vola a New York per godersi la ritrovata serenità familiare. Qualche tempo fa, era stato lo stesso bambino a chiedere di poter fare un viaggio in compagnia della mamma e del papà. Ed eccolo accontentato. dopo mesi trascorsi in ospedale, Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono arrivati a New York per godersi, assieme al figlio, la tranquillità che tutti si sono meritati. ...

Elena Santarelli - la felicità è un viaggio a New York con Giacomo e Bernardo Corradi : Elena SantarelliElena SantarelliElena SantarelliElena Santarelli sorride, e stavolta lo fa davvero. Al suo fianco c’è Bernardo Corradi, e sullo sfondo il ponte di Brooklyn. A scattare la foto è stato «Jack, super Jack», come rivela la conduttrice e showgirl via social. La famiglia è in vacanza negli Stati Uniti, si tratta di quel «viaggio solo per tre» che Giacomo, 9 anni, aveva chiesto per festeggiare la fine delle cure. Elena, infatti, ...