Ecobonus - Rischio stop per cinque settimane

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Ecoincentivi finiti. La prima tranche da 20 milioni di euro messa a disposizione dal governo a partire dall8 aprile è stata bruciata in 87 giorni. Il, adesso, è che liniziativa si blocchi per qualche settimana, fino a quando il ministero dello Sviluppo economico non metterà a disposizione un'altra fetta dei 60 milioni di euro stanziati con la legge di bilancio per il 2019 oppure, meglio, tutti i restanti 40.Prima tranche fino al 6 agosto. Il decreto ministeriale del 20 marzo 2019 che disciplina lapplicazione dell, infatti, stabilì che al fine di valutare landamento temporale dellassorbimento delle risorse e la possibilità di aprire la fase prenotativa in più finestre temporali durante lanno, sarà reso disponibile lammontare di 20 milioni di euro a partire dal primo giorno di avvio delle prenotazioni sul sistema informatico (avvenuta l8 aprile, ndr), per una durata di 120 ...

