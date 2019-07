Corruzione in atti giudiziari Capuano | giudice al tribunale di Ischia

Corruzione - 5 arresti a Roma - c’è anche un giudice di Napoli : “Emersi contatti anche con clan camorristi” : Corruzione per l’esercizio della funzione, Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, Corruzione in atti giudiziari, traffico di influenze illecite, millantato credito, tentata estorsione, favoreggiamento personale. Sono questi i reati per cui sono indagate cinque persone, tra cui un giudice del tribunale di Napoli, arrestate all’alba nell’ambito dell’operazione S. Gennaro, coordinata dalla Procura di Roma. Gli ...

Platini fermato per Corruzione nell'inchiesta sui mondiali in Qatar 2022. Lui : «Estraneo ai fatti» : Micheal Platini, ex presidente della Uefa, è stato arrestato in seguito alle accuse di corruzione per l?assegnazione dei mondiali di calcio al Qatar 2022. Lo scrive il sito...

Due arresti nel piceno per Corruzione e rivelazione di atti di ufficio : La Guardia di finanza ha arrestato, su mandato del gip del tribunale di Ascoli piceno, un dipendente della Regione Marche e un'imprenditrice: per loro si ipotizzano i reati di corruzione e rivelazione di atti di ufficio. L'inchiesta, condotta dalla procura del capoluogo piceno, riguarda la gestione delle macerie del terremoto nelle province di Ascoli piceno e Fermo. Da quanto si è appreso, gli inquirenti avrebbero portato alla luce un ...

Il sindaco di Legnano - Giambattista Fratus - ha ritirato le dimissioni : è indagato per Corruzione : Il sindaco di Legnano ha ritirato le dimissioni. Gianbattista Fratus, della Lega, aveva messo in stand by il suo incarico dopo essere stato arrestato con l’accusa di corruzione e turbativa d’asta nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Busto Arsizio. Oggi l’inversione di rotta, comunicata dall’avvocato Alessandro Bernasconi, con una lettera al commissario prefettizio.Il suo partito ha appoggiato la sua ...

Corruzione - arrestato il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus (Lega) : Incarichi in cambio di voti: il primo cittadino ai domiciliari, come anche l’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. In carcere l’assessore al bilancio e vicesindaco Maurizio Cozzi. Il prefetto sospende la carica dei tre arrestati

Arrestato il sindaco leghista di Legnano : Gianbattista Fratus è accusato di Corruzione elettorale : C’è il sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus, della Lega, tra gli arrestati nell’operazione su turbata libertà degli incanti e corruzione elettorale dei finanzieri del Comando Provinciale di Milano, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio. A Fratus sono stati concessi gli arresti domiciliari così come all’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini.In ...

Salerno - compravano i giudici per avere sentenze favorevoli : 14 persone arrestate con l’accusa di Corruzione in atti giudiziari : Chiamavano “mozzarelle” le tangenti che davano ai magistrati per ottenere sentenze favorevoli nei procedimenti tributari nei loro confronti. A Salerno, 14 persone, tra cui due giudici, sono state arrestate con l’accusa, in concorso e a vario titolo, di corruzione in atti giudiziari. Secondo il pm Elena Guarino e il procuratore aggiunto Luigi Alberto Cannavale, almeno dieci procedimenti sarebbero stati condizionati in questo ...

Salerno - 14 arresti per Corruzione in atti giudiziari : la telecamera riprende la mazzetta consegnata in ascensore : I finanzieri del Comando provinciale di Salerno hanno eseguito un’ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 14 indagati, tra cui due giudici tributari, a cui risulta contestato, in concorso e a vario titolo, il reato di corruzione in atti giudiziari. Nelle immagini, uno scambio di denaro in ...

