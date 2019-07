Le recensioni negative su Vienna diventano il nuovo modo per attirare turisti 

lastampa

(Di martedì 2 luglio 2019) Non leggete le. L'ente per il turismo disi schiera contro gli «hater» che pubblicano commenti esageratamente negativi e fuori luogo con una campagna che invita i turisti ad ignorare il sentiment social e lasciarsi catturare dalla città senza aspettative o pregiudizi. ...

