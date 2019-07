laragnatelanews

(Di martedì 2 luglio 2019) Il problema “inquinamento” sfugge sempre più di mano. I nostri mari sono pieni di plastica, plastica che sta profondamente modificando un ecosistema molto precario. Per aiutare a pulire i mari dellaa, aivengono200 euro al mese per riciclare idalle loro reti. Sempre più plastica e lattine vengono estratte dalle acque e dai pesci. Una nuova compagnia greca chiamata Enaleia ha il sostegno di donatorie stranieri per introdurre un modo di pesca più sostenibile. Nell’ultimo anno, Lefteris Arapakis, fondatore di Enaleia e del suo team, ha avviato un programma ambizioso con i. Hanno dato incentivi finanziari, quindi quando itrovanonelle loro reti non li gettano in, ma li tengono riciclati in seguito. Arapakis e l’organizzazione Enaleia sono stati incoronati Young Champions of the Earth dal ...

laragnatelanews : I pescatori greci pagati per raccogliere i rifiuti catturati dal mare per il riciclaggio - evyna : I pescatori greci pagati per raccogliere i rifiuti catturati dal mare per il riciclaggio -