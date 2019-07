huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) È la quarta in questa legislatura ad essere espulsa dal M5S. “E sa come l’ho saputo? Mi ha chiamato un cronista dell’Adnkronos e mi ha comunicato la decisione dei vertici dei Cinque stelle”., originaria di Caltanissetta, classe ’78, una laurea in lettere nel cassetto con un dottorato di ricerca in filologia greca e latina, ieri attorno all’ora di cena è stata allontanata dal gruppo parlamentare del Movimento.Onorevole, se l’aspettava?In parte sì, ma in parte no perché non c’era un casus belli. Non pensavo ci fosse una istruttoria nei miei confronti. Ma qui la questione è un’altra.Quale?L’espulsione è stata decisa a ridosso della votazione del decreto sicurezza-bis che si terrà fra due settimane. Stavo già preparando emendamenti ma il capogruppo ...

HuffPostItalia : Veronica Giannone e Gloria Vizzini espulse dal Movimento 5 stelle - HuffPostItalia : Gloria Vizzini: 'Ha espulso me per silenziare tutti gli altri. Di Maio totalmente sottomesso a Salvini' - RaiNews : #M5S, l'annuncio sul blog -