Como | recuperato il corpo della calciatrice svizzera dispersa nel lago

liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) Milano, 2 lug. (AdnKronos) - E' statoa 204 metri di profondità ildi Florijana Ismaili, ladi 24 anni scomparsa sabato pomeriggio nelle acque deldi. Il Rov, il robot in dotazione ai vigili del fuoco, ha individuato il cadaveregiovane e lo ha r

TgrRai : Un 84enne morto in mare ad #Alghero per un malore, un 40enne annegato in provincia di #Nuoro e un corpo senza vita… -