Belen Rodriguez e Stefano De Martino | lei è folle d’amore | «Sei la mia scimmietta»

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - vacanza d'amore con Santiago : il messaggio per il marito lascia senza parole : Sono tornati insieme per la gioia dei loro numerosi fan e ora Belen Rodriguez e Stefano De Martino si godono le loro vacanze in famiglia. Belen ha pubblicato una lunga stories su Instagram dove ha...

Tu sì que vales - Belen Rodriguez ci sarà. Esclusa Iva Zanicchi : Belen riconfermata alla conduzione di Tu sì que vales 2019 Nelle scorse settimane si era parlato di un clamoroso addio di Belen Rodriguez a Tu si que vales. La showgirl argentina, invece, è confermatissima alla guida del programma campione d’ascolti del sabato sera. Belen, infatti, ritornerà a condurre il programma che vede in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. Per lei si era parlato di un coinvolgimento ...

Stefano De Martino : ‘Per riconquistare Belen Rodriguez ho fatto sacrifici’ : Il riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai realtà da qualche mese, ma non è stato facile per il ballerino riconquistare il cuore della sua ex consorte. Stefano ne parla in un’intervista a Diva e Donna come riporta Ilgiornale.it: “Come per tutte le cose preziose, anche per questa ho faticato e ho fatto dei sacrifici. Per riconquistare Belen mi sono letteralmente rimboccato le maniche”. E lo sforzo è ...

Belen Rodriguez - messaggi sdolcinati con Stefano De Martino : 'Mi fai sempre sorridere' : La coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a stupire con le ultime news di gossip, tra foto bollenti e dediche zuccherose, una presunta seconda gravidanza e un sorprendente secondo matrimonio. Di certo, i pettegolezzi estivi non sono uguali se manca Belen, ed è proprio vero che la ritrovata coppia Belen & Stefano ha un potere mediatico impressionante. Persino un semplice messaggio d'amore cinguettato su Twitter o immortalato su ...

Belen Rodriguez E STEFANO DE MARTINO/ Foto 'laureato' : equivoco sul web : BELEN RODRIGUEZ e STEFANO De MARTINO: amore a gonfie vele dentro e fuori la televisione, ecco le ultimissime sulla coppia.

Notte brava di Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Milano : carezze sull'auto in corsa : Belen Rodriguez e il marito Stefano De Martino hanno trascorso una Notte brava a Milano, muovendosi e ancheggiando seduti sulla portiera di un'auto in corsa. A chi li chiama incoscienti o sprovveduti loro rispondono pubblicando le foto della Notte brava, mentre Stefano accarezza le gambe di Belen. Belen e Stefano seduti sulla portiera di un'auto in corsa Una cena in un locale esclusivo di Milano per festeggiare il compleanno di un amico. ...

Belen Rodriguez e Stefano si sposano 'per finta' - Santiago celebra le nozze (FOTO) : In queste ore sul web sta circolando un video molto particolare in cui Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sposano per finta. I due vip, ormai, sono finalmente ritornati insieme e non stanno minimamente esitando a mostrare la loro gioia sui social. Numerosi sono i video e le foto in cui i due ragazzi appaiono felici e spensierati e, soprattutto, super innamorati. In questi giorni, infatti, i due piccioncini hanno voluto divertirsi un po' ...