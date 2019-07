Un palco per due in seconda serata su Rai2 | Carolina Rey e Lorenzo Baglioni conduttori

Canta per paura di cadere! E Fiorella Mannoia scivola sul palco : Fiorella Mannoia si esibisce a piedi nudi e scivola sul palco. Proprio mentre Canta il verso "se non riesci a camminare per paura di cadere". Non hanno senso queste scarpe, qualunque cosa ai piedi se non riesci a camminare per paura di cadere". Versi che si sono trasformati in una "gaffe" per Fiorella Mannoia che ieri - durante l'esibizione in diretta su Radio Italia - è scivolata sul palco.\\ La Cantante si stava esibendo al Foro ...

SAMUEL DEI SUBSONICA OPERATO AL CUORE/ 'Ma sto bene' : stasera torna già sul palco : SAMUEL dei SUBSONICA OPERATO al CUORE: piccolo intervento ma qualche timore. "Che paura, ma ora ho un microchip emozionale". E in vista del tour...

Ariana Grande : famiglia e amici sul palco con lei per festeggiare il suo compleanno : A Toronto <3 The post Ariana Grande: famiglia e amici sul palco con lei per festeggiare il suo compleanno appeared first on News Mtv Italia.

Angela Merkel colta di nuovo da tremori sul palco - paura per la Cancelliera : Ancora un malore per Angela Merkel. Stamattina un altro episodio di tremore per la Cancelliera tedesca durante la cerimonia per la nomina della nuova ministra della Giustizia Christine Lambrecht. La...

Lady Gaga e l’importanza del pronome per le persone LGBTQ+ in un emozionante discorso sul palco (video) : In questo mese dell'orgoglio LGBTQ+ ricco di iniziative a tema in tutto il mondo, Lady Gaga continua a lanciare messaggi d'inclusione dai palcoscenici dei suoi concerti. Dopo aver cantato avvolta nella bandiera arcobaleno a Las Vegas, stavolta ha pronunciato un accorato discorso dal palco del suo show privato all'Apollo Theater di New York, destinato a pochi privilegiati spettatori. Sul palco dell'iconico club di Harlem, che ha ...

Mick Jagger - il cantante dei Rolling Stones è scatenato sul palco dopo l’operazione al cuore : l’esibizione è travolgente : Due mesi fa l’operazione al cuore per la sostituzione di una valvola cardiaca. Ma ora Mick Jagger è tornato sul palco ed è più in forma che mai: i Rolling Stones si sono esibiti a Chicago per il “No Filter Tour”, dopo che le date erano state sospese per i problemi di salute del cantante. Come mostra il video, Jagger, 75 anni, salta e balla mentre invita il pubblico ad accompagnarlo in Tumbling Dice. Video Facebook/Tom ...

Eccola con un occhio gonfio e bendato! Incidente sul palco per Jennifer Lopez : Colpita da un microfono durante uno dei suoi concerti a Las Vegas. Pare che Jennifer Lopez abbia avuto un piccolo Incidente ed è la stessa popstar portoricana a renderlo noto postando sulle storie del suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae a letto con un occhio bendato. Niente di grave, solo tanto ghiaccio e un po’ di riposo prima di riprendere il tour “It’s My Party”, che sta avendo molto successo.

PFM e Cristiano De André insieme sul palco per la prima volta : La PFM Premiata Forneria Marconi e Cristiano De André per la prima volta insieme in un concerto dedicato a Fabrizio De André. Si terrà infatti il 29 luglio nella cornice dell'Arena di Verona "PFM Premiata Forneria Marconi - Cristiano De André cantano Fabrizio", appuntamento che li vedrà alternarsi sul palco con le loro rispettive performance nel ricordo di Faber. Entrambi più volte hanno riarrangiato la poesia del cantautore genovese, dandole ...

Spice Girls in tour anche nel 2020 - nell’ultima data a Londra le scuse di Geri per l’addio tra lacrime e famiglie sul palco (video) : La breve tournée nel Regno Unito si è appena conclusa con l'ultima data a Wembley, il 15 giugno, ma l'appuntamento è con le Spice Girls in tour anche nel 2020, con nuove date ancora da annunciare. A confermarlo dopo i rumors delle ultime settimane è stata Mel C sul palco della data conclusiva di questo primo tour di reunion delle Spice tutto sold out, per la prima volta sul palco nella formazione inedita a quattro senza Victoria Beckham ma con ...

Ascolti tv - Rai 1 stravince con 'Balllata per Genova' : anche Gatti commosso sul palco : Un risultato straordinario per la serata evento di Rai 1. I big della musica italiana per celebrare Genova a quasi un anno...

Ascolti tv - Rai 1 stravince con 'Balllata per Genova' : anche commosso Gatti sul palco : Un risultato straordinario per la serata evento di Rai 1. I big della musica italiana per celebrare Genova a quasi un anno...

Siamo solo noi - Vasco Rossi : “Salire sul palco per me è stata una guerra perché sono timido” : Il grande Vasco Rossi si racconta davanti alle telecamere del docuconcerto “Siamo solo Noi” di Giorgio Verdelli a lui dedicato – in onda in esclusiva in prima serata su Canale 5 lunedì 17 giugno – “Se mi avessero detto a 20 anni che avrei fatto questa storia non ci avrei mai creduto…” E aggiunge: “Salire sul palco per me è stata una guerra perchè sono timido“. “Siamo solo Noi” è un ...

Ariana Grande in lacrime per Mac Miller sul palco di Pittsburgh - città natale dell’ex compagno (video) : Il più recente dei concerto dello Sweetener World Tour è stato particolarmente emozionante: una Ariana Grande in lacrime per Mac Miller si è esibita a Pittsburgh, la città del rapper scomparso lo scorso settembre. La città della Pennsylvania aveva dato i natali al suo ex fidanzato morto la scorsa estate per overdose, al termine di una lunga battaglia con la tossicodipendenza che aveva segnato anche la loro relazione. La cantante lo ...

Taron Egerton ha raggiunto a sorpresa sul palco Elton John per cantare insieme “Your Song” : <3 The post Taron Egerton ha raggiunto a sorpresa sul palco Elton John per cantare insieme “Your Song” appeared first on News Mtv Italia.