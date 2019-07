tuttoandroid

(Di lunedì 1 luglio 2019)diè un'applicazione semplice e pratica sviluppata da Seo&WebDesign che offre la possibilità di monitorare ledei vari. L'app consente di memorizzare i, assegnare un budget di spesa, salvare e classificare lesostenute e creare le categorie personalizzate per ledi. L'articolodiè unperdeiproviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Spese di Viaggio è un pratico strumento per tenere i conti dei vostri viaggi - GualcoGabriella : @nzingaretti Tirate fuori i soldi dei terremotati e mentre siete in viaggio(a spese nostre) andate a portarglieli c… - MarcheEuropa : RT @europainitalia: ?? Hai 18-30 anni? Vuoi impegnarti in un'esperienza di volontariato? L’ #UE ti aiuta con le spese di viaggio! Vai su @In… -