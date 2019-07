Manolas Koulibaly Coppia Scudetto AntiADL e Sarristi ammutoliti

Corbo : “Insigne e Raiola un paradosso. L’accoppiata Koulibaly-Manolas con in difetto” : Corbo: “Insigne e Raiola un paradosso. L’accoppiata Koulibaly-Manolas con in difetto” Corbo: “Insigne e Raiola un paradosso. L’accoppiata Koulibaly-Manolas con in difetto”. L’ editorialista di Repubblica, commenta le operazioni del Napoli delle ultime ore e non solo. Di seguito quanto apparso su ‘Il Graffio’. “Il miglior calciatore napoletano rappresenta mercoledì il suo club al via ...

Collovati : “Manolas-Koulibaly meglio di Chiellini-De Ligt per 2 aspetti. La mia griglia scudetto” : Collovati: “Manolas-Koulibaly meglio di Chiellini-De Ligt per 2 aspetti. La mia griglia scudetto” Collovati: “Manolas-Koulibaly meglio di Chiellini-De Ligt per 2 aspetti. La mia griglia scudetto”. L’ ex difensore parla ai microfoni de ‘Il Mattino’. Di seguito alcuni passaggi dell’intervista. Fulvio Collovati, ex difensore campione del Mondo con Bearzot a Spagna 82 promuove in pieno la coppia ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis show : “che coppia Manolas e Koulibaly! Se arrivano offerte per Insigne e Allan…” : Aurelio De Laurentiis fa il punto sul Calciomercato del Napoli: piaccio Manolas e James Rodriguez, ma prima bisogna cedere qualcuno e non è escluso che parta qualche big A margine dell’evento “Quarta categoria – il calcio è di tutti”, tenutosi presso la Camera dei Deputati, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato delle possibili mosse di Calciomercato del club azzurro. Manolas e James Rodriguez sono due profili ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis parla di Koulibaly e Manolas : Uno è cercato da mezza Europa, l’altro potrebbe arrivare. Ma, se dovessero entrambi far parte del Napoli la prossima stagione, rappresenterebbero di certo una coppia di difensori di sicuro affidamento. Lo sa bene anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che ha parlato di Koulibaly e Manolas margine di un evento alla Camera dei Deputati. Queste le sue parole. “Koulibaly e Manolas potrebbe essere una grande ...

De Laurentiis : “Manolas-Koulibaly che coppia! Valuto offerte per Allan e Insigne. James? Chi vivrà vedrà! Abbiamo tante trattative in ballo…” : De Laurentiis sul calciomercato azzurro Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di un evento alla Camera dei Deputati. Ecco alcune dichiarazioni riguardo il calciomercato azzurro: “Manolas e Koulibaly una grande coppia. James? Mai negato che va bene per noi, c’è particolare rispetto tra lui e Ancelotti. Ma ci sono gli agenti, la famiglia e c’è il Real Madrid: chi vivrà ...

De Laurentiis : “Koulibaly-Manolas grande coppia. Mai detto che James non lo voglio” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’evento della Camera dei deputati “Le grandi squadre nascono da una grande difesa e direi anche un grande centrocampo. Manolas e Koulibaly potrebbero essere una grande accoppiata, come ne abbiamo avute tante nel passato”. Come riporta il Corriere dello Sport, il presidente ha prima ironizzato sulla trattativa di James Rodriguez, parlando di ...

Capello : «Con De Ligt Juve imbattibile. Manolas e Koulibaly grande coppia» : «Se la Juve prende De Ligt è finita. Di nuovo. E si passa direttamente alla stagione successiva» queste le parole con cui Fabio Capello irrompe in un’intervista sul Corriere della Sera per parlare del prossimo campionato italiano. Una considerazione secca, spiazzante, secondo lui con il difensore dell’Ajax la Juve non avrebbe rivali, ma se poi non arrivasse per Napoli e Inter, ma solo per loro, la corsa scudetto sarebbe ...

Sebino Nela su Manolas e Koulibaly : “Formerebbero una delle migliori coppie in circolazione ma attenzione ai black-out” : Sebino Nela ex calciatore degli azzurri e della Roma, si è espresso sul possibile arrivo di Manolas al Napoli rilasciando importanti dichiarazioni a Il Roma Manolas piacerà ad Ancelotti? “Sicuramente. Anzi penso che De Laurentiis voglia Manolas proprio perché c’è Ancelotti come allenatore. Se va via uno come Albiol non puoi fare diversamente. Acquistare un giovane o un calciatore poco conosciuto dall’ estero avrebbe fatto ...

Calciomercato Napoli – L’interesse per Manolas maschera la cessione di Koulibaly? Il Manchester City pronto ad un’offerta folle : L’arrivo di Manolas potrebbe mascherare la cessione Koulibaly: il Manchester City pronto ad un’offerta impossibile da rifiutare, in grado di finanziare un mercato importante per il Napoli Negli ultimi giorni, il Napoli è apparso molto attivo sul mercato. Diversi giocatori sono stati accostati al club partenopeo, nomi di alto profilo e dai costi importanti: da Hirving Lozano a James Rodriguez, passando per Manolas. Acquisti ...

Manolas-Koulibaly - Sky : “Forte accelerata di De Laurentiis : difesa bunker! Vuole chiudere” : Francesco Modugno di Sky Sport fa il punto sul mercato del Napoli in entrata A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, ecco quanto ha dichiarato: “Kostas Manolas? C’è la disponibilità del calciatore ma si lavora per trovare un equilibrio con la Roma che, ovviamente, Vuole monetizzare la sua cessione e ha la necessità di farlo per questioni relative al fair play finanziario. ...

Fabiano Santacroce su Manolas e Koulibaly : “Spero che si trovino bene e che siano complementari” : Fabiano Santacroce ex calciatore del Napoli intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha commentato il possibile arrivo di Kostas Manolas dalla Roma. Santacroce si è espresso cosi in merito alla possibile nuova coppia Koulibaly-Manolas: “Sarebbe una difesa davvero eccellente. Mi auguro che si trovino bene se il romanista dovesse giungere a Napoli. Resta da vedere se si completano tatticamente: sono due giocatori aggressivi ...