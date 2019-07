Luglio 2019 | tra anniversari ed eventi

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 30 Giugno - 6 Luglio 2019 : SEGNALAZIONI SKY DAL 30 Giugno AL 6 Luglio 2019 RIVIERA – SEConda STAGIONEDal 3 Luglio, ogni mercoledì alle 21:15 su Sky Atlantic, disponibile anche su Sky On Demand e in streaming su NOW TV. Anche in 4K HDR per i clienti Sky QRitorna con la seconda stagione la serie originale Sky ambientata in...

Musica 2019 - tutti gli album in uscita a Luglio : Con il pieno della stagione estiva si avvera il detto «Pochi, ma buoni», almeno per quel che riguarda la Musica e le uscite discografiche. Nel mese di luglio, infatti, gli album si condensano in poche vere novità, raccolte, edizioni speciali e pubblicazioni particolari, ma tutte di valore. A portare ben alta la bandiera dei nuovi album c'è il capitano Ed Sheeran, che presenta come sesto disco di inediti un progetto, a ...

Netflix - le novità di Luglio 2019 : serie tv e film in arrivo : L'estate è arrivata a Hawkins nel 1985 e anche su Netflix a luglio 2019: il catalogo del colosso streaming ha delle vere e proprie punte di diamante nella programmazione estiva. Si comincia infatti con la terza stagione di Stranger Things e si prosegue con i nuovi episodi de La Casa di Carta, fino alla settima e ultima stagione di Orange Is The New Black: ecco tutte le novità di Netflix annunciate per luglio 2019. Netflix luglio ...

Buongiorno e Buon 1° Luglio 2019 : ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : Inizia oggi un nuovo mese del 2019! ecco una gallery con le IMMAGINI per augurare il Buongiorno e un Buon 1° giorno di Luglio alle persone a noi care! L'articolo Buongiorno e Buon 1° Luglio 2019: ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp sembra essere il primo su Meteo Web.

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019 (1 Luglio). Tris di coppie azzurre a caccia del secondo turno : Tre coppie azzurre a caccia di risultati che schiudano le porte del secondo turno al Mondiale di Amburgo. Giornata piena, per i colori azzurri, quella odierna, la quarta della rassegna iridata tedesca, decisiva per le classifiche dei vari gironi. I primi azzurri a scendere in campo sono Rossi/Carambula che alle 11 si giocano anche il primo posto nel girone con la coppia ceca Perusic/Schweiner che ha vinto i primi due incontri e può cotare su uno ...

Programmi TV di stasera - lunedì 1 Luglio 2019. Su Rai1 Richard Gere e Julia Roberts in «Pretty Woman» : Richard Gere e Julia Roberts in Pretty Woman Rai1, ore 21.25: Pretty Woman Film di Garry Marshall del 1990, con Richard Gere, Julia Roberts. Prodotto in Usa. Durata: 117 minuti. Trama: L’affascinante Edward Lewis, un affarista senza scrupoli e di grande successo, specialista nell’acquistare grosse società in dissesto, che poi rivende, dopo averle smembrate con forte guadagno, trovandosi a Hollywood per concludere uno di questi affari, per ...

Dall’eclissi solare a quella lunare - uno spettacolo dietro l’altro nel cielo di Luglio 2019 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci riserva Luglio 2019, il settimo mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il secondo dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Il 21 il Sole si sposta dalla costellazione dei Gemelli a quella del Cancro. Dal Solstizio d’Estate (21 giugno 2019) le giornate tornano ad accorciarsi (nel corso del mese la durata del giorno ...

Benvenuto Luglio 2019 : ecco da cosa deriva il nome del mese estivo : Termina Giugno 2019, inizia oggi Luglio, mese centrale dell’estate: è il settimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’estate nell’emisfero boreale, dell’inverno nell’emisfero australe. Il mese di Luglio deve il suo nome a Caio Giulio Cesare, figura chiave dell’Antica Roma nella transizione fra Repubblica e Impero. Il condottiero nacque proprio in questo mese, che fino ...

Branko di Luglio 2019 : oroscopo completo con previsioni dell’estate : oroscopo Branko luglio: le previsioni di tutto il mese e dell’estate 2019 Dal libro “Branko 2019-Calendario Astrologico”, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’oroscopo di Branko del mese di luglio 2019 e di tutta l’estate, quindi con informazioni valide anche per agosto, per ciascuno dei 12 segni (nel libro sono disponibili, ovviamente, le previsioni complete e approfondite ...

Oroscopo di Luglio 2019 - Paolo Fox : previsioni astrali del lavoro : Paolo Fox, Oroscopo luglio: le previsioni dello zodiaco del lavoro, segno per segno Giugno è ormai terminato perciò, sfogliando le pagine del numero speciale del settimanale DiPiù, dal sottotitolo “Stellare”, perchè dedicato allo zodiaco di tutto il nuovo mese, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative all’Oroscopo di Paolo Fox di luglio 2019. Nella rivista il re delle stelle ha svelato la situazione astrale per ...

Temptation Island 2019 : anticipazioni seconda puntata - 1 Luglio (VIDEO) : Temptation Island 2019 ritorna nella prima serata di Canale 5 questo lunedì con la sua seconda puntata. L’appuntamento con il reality firmato Mediaset si conferma come fra i favoriti degli amanti del trash, anche grazie alle sei coppie presenti in gara quest’anno. Qualcuna potrebbe scegliere di lasciare la location, dati i rumors già diffusi prima del debutto del programma. Come sappiamo, le anticipazioni di Temptation Island 2019 ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni replica del 1° Luglio 2019 : anticipazioni puntata Il PARADISO DELLE SIGNORE di lunedì 1° luglio 2019 (replica dell’episodio n. 30): L’intenzione di onorare la memoria della madre porta Marta (Gloria Radulescu) a pensare di lasciare il PARADISO e dedicarsi esclusivamente alla fondazione, come vorrebbe suo padre Umberto (Roberto Farnesi)… Anche Adelaide (Vanessa Gravina) ricorda alla nipote i suoi doveri verso la Fondazione dedicata a Margherita. Marta a quel ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 1 e martedì 2 Luglio 2019 : anticipazioni puntata 757 di Una VITA di lunedì 1 e martedì 2 luglio 2019: Ursula conduce Blanca davanti alla tomba di sua figlia, e lì la giovane Dicenta crolla. Rientrate ad Acacias, la madre presenta a Blanca la devota Cristina Novoa, la donna a cui è apparsa la Vergine… Arturo accusa un malore ma fa in modo da nasconderlo a Silvia… Rosina intende licenziare Jacinto, ma poi cambierà idea quando Celia le farà i complimenti per il ...

Games With Gold di Luglio 2019 : ufficiali i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360 : Dopo la Instant Game Collection di Sony, ora sono i Games With Gold di luglio 2019 a solleticare i palati di tutti gli appassionati di videogame. Ed in particolare di quelli che possiedono una console targata Microsoft, vale a dire Xbox One o la più vetusta Xbox 360. Esattamente come fa la compagnia giapponese, anche il colosso di Redmond va infatti a regalare una manciata di giochi ai suoi fedelissimi, che devono essere necessariamente ...