Juventus | ufficiale l’arrivo di Rabiot

Higuain Juventus - ora è UFFICIALE : ecco il futuro del Pipita : Higuain Juventus- Ora è anche UFFICIALE, Gonzalo Higuain farà ritorno alla Juventus e dirà addio al Chelsea in maniera definitiva. Ad annunciarlo è stato lo stesso club inglese, il quale, tramite il proprio sito internet UFFICIALE, ha confermato la separazione dal Pipita in vista della prossima stagione. Addio trapelato nelle scorse settimane e ora reso […] More

Calciomercato Juventus – Ufficiale il ritorno di Higuain : se Sarri non riuscirà a farlo rinascere sarà addio : Gonzalo Higuain torna ufficialmente alla Juventus, l’annuncio arriva dal Chelsea tramite un comunicato Ufficiale. Se Sarri, suo mentore, non riuscirà a farlo ‘rinascere’, ci sarà l’addio definitivo Tramite un comunicato Ufficiale apparso sul sito del Chelsea, è stato confermato il ritorno di Gonzalo Higuain alla Juventus. Il centravanti argentino a Londra ha totalizzato 18 presenze segnando 5 gol, senza mai ...

UFFICIALE – Fabio Pecchia nuovo membro della Juventus : La FC Juventus, tramite il profilo UFFICIALE Twitter ha annunciato che Fabio Pecchia è un nuovo membro del club. Fabio Pecchia sarà l’allenatore della squadra Under 23. #Under23, benvenuto al nuovo Mister, Fabio Pecchia! pic.twitter.com/viHUls3sxw — JuventusFC (@Juventusfc) June 29, 2019 Continua a leggere su ForzAzzurri: Il Mattino – Napoli, fatta per Manolas, rifiutata offerta per Hysaj. Novità Castagne e Zapata. Il ...

Calciomercato Juventus : Demiral possibile sorpresa per Sarri - sarebbe quasi ufficiale : In attesa di ufficializzare i grandi acquisti (su tutti i nomi più chiacchierati sono quelli di Rabiot, De Ligt e del 'sogno' Pogba), prosegue il lavoro della dirigenza bianconera alla ricerca di giovani in grado di essere già pronti per rimanere nella rosa della Juventus. sarebbe già stato acquistato dal Genoa il centrale difensivo argentino Cristiano Romero, che dovrebbe rimanere un altro anno nella società ligure. Fra l'altro, in una recente ...

Juventus - ufficiale : Bentancur rinnova fino al 2024 : Continua il rapporto tra la Juventus ed il centrocampista Bentancur. Da due anni è uno dei giocatori che hanno l’onore di detenere le chiavi del centrocampo bianconero. Il che, se si guarda la sua carta d’identità, che alla voce età recita 21 anni (ne compirà 22 fra pochi giorni), la dice lunga sulla sua maturità, il suo talento e le sue doti naturali di leadership. Stiamo parlando di Rodrigo Bentancur, che ha appena prolungato il suo ...

Calciomercato Bologna - ufficiale : riscattato Orsolini dalla Juventus : Calciomercato Bologna – E’ arrivata anche l’ufficialità: Riccardo Orsolini è stato riscattato dalla squadra emiliana. Il club bianconero manterrà un’opzione di riacquisto sul calciatore, fissato intorno ai 22,5 milioni e nell’ambito della cessione dell’azzurrino approderà a Torino il difensore Hamza El Kaouakibi, di rientro a Casteldebole dal prestito alla Pistoiese e che andrà a rinforzare la squadra ...

Juventus - UFFICIALE : Sarri è il nuovo allenatore dei bianconeri : Sarri Juventus UFFICIALE- Come accennato in mattinata, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, stavolta in maniera UFFICIALE. View this post on Instagram OFFICIAL | Maurizio Sarri is the new Juventus coach #WelcomeSarri A post shared by Juventus Football Club (@Juventus) on Jun 16, 2019 at 6:03am PDT Ecco il comunicato della Juventus Ha […] L'articolo Juventus, UFFICIALE: Sarri è il nuovo allenatore dei bianconeri ...

Maurizio Sarri allenatore Juventus è ufficiale : contratto e presentazione : Maurizio Sarri allenatore Juventus é ufficiale: contratto e presentazione La società F.C Juventus ha dato conferma ufficiale dell’arrivo del nuovo allenatore. Maurizio Sarri sarà il nuovo tecnico, l’accordo con il Chelsea è stato raggiunto, a giorni dovrebbe esserci la presentazione ufficiale. Per Sarri è previsto un triennale di circa 6 milioni di euro all’anno. L’allenatore ha portato a casa il suo primo trofeo ...

Adesso è ufficiale : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus : Adesso è finalmente ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. A comunicarlo il club bianconero con una nota pubblicata sul sito ufficiale: "Dopo aver sollevato il suo primo trofeo continentale, Adesso Maurizio Sarri ritorna in Italia, dove ha allenato per tutta la sua carriera, fatta eccezione, appunto, per l’esperienza inglese (al Chelsea, ndr) appena terminata. E da oggi, e per i prossimi tre anni (fino al 30 giugno ...

Sarri ufficiale alla Juventus. La fine di una telenovela : Sarri ufficiale alla Juventus. La fine di una telenovela alla fine il tanto atteso annuncio è arrivato. In un pomeriggio domenicale di giugno, quando meno te l’aspetti: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Questo triplice fischio sancisce la fine di una telenovela cominciata un mese fa, a campionato non ancora terminato. Una spy story per certi versi, che ha accostato alla panchina bianconera un po’ tutti ...

Maurizio Sarri allenatore Juventus/ E' ufficiale : annuncio congiunto Chelsea-Juve : Maurizio Sarri allenatore della Juventus? Prosegue il tormentone su Guardiola: notizie e aggiornamenti del 16 giugno 2019. Per Pedullà firme vicine...

Ufficiale - Sarri è il nuovo allenatore della Juventus : La voce era ormai nell’aria da qualche tempo, ma ora è diventata Ufficiale: sarà Maurizio Sarri, reduce dalla conquista della Premier League con il Chelsea alla sua prima stagione sulla panchina dei Blues, a sostituire Massimiliano Allegri alla Juventus. Ad annunciarlo è il sito Ufficiale del club pluricampione d’Italia in cui vengono illustrati i momenti […] L'articolo Ufficiale, Sarri è il nuovo allenatore della Juventus è ...

E' ufficiale : Sarri allenerà la Juventus : 15.20 Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus.A stretto giro di posta, Chelsea e bianconeri hanno annunciato l'accordo. Il 60enne tecnico toscano ha firmato con i bianconeri un triennale, fino al 2022. "Sarri ha appena concluso un'eccellente stagione sulla panchina del Chelsea,coronata dalla vittoria dell'Europa League. Dopo aver sollevato il suo primo trofeo continentale ritorna in Italia, dove ha allenato per tutta la sua ...

Ufficiale : Sarri nuovo allenatore della Juventus : Dopo una lunga attesa la Juventus ufficializza l’arrivo di Sarri sulla panchina con un tweet Ufficiale | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus ➡️ https://t.co/UlTdg53to3#WelcomeSarri pic.twitter.com/pCn6boemVu — JuventusFC (@Juventusfc) 16 giugno 2019 L'articolo Ufficiale: Sarri nuovo allenatore della Juventus sembra essere il primo su ilNapolista.