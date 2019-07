Inter | Sensi è arrivato a Milano | domani le visite mediche

Inter scatenata - visite mediche per il terzino Lazaro : 22 milioni all'Herta Berlino - ora tocca a Sensi : In attesa di camminare (anzi, di correre), Valentino Lazaro si alza ed effettua le visite mediche con l'Inter. L'esterno destro austriaco, in arrivo dall'Hertha Berlino per 22 milioni di euro più bonus, è già sbarcato a Milano per i test di rito ed è di fatto un nuovo giocatore nerazzurro. Dopo Godi

Sensi è dell’Inter - Carnevali conferma : “accordo raggiunto con i nerazzurri” : “Abbiamo raggiunto l’accordo con l’Inter e la prossima settimana Sensi fara’ le visite mediche”. E’ l’importante annuncio da parte dell’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che conferma l’accordo con l’Inter per il trasferimento in nerazzurro del centrocampista Sensi. “C’e’ soddisfazione per dare un’opportunita’ a un nostro giocatore di andare in un ...

Inter - il centrocampo potrebbe essere rivoluzionato : Barella e Sensi i due obiettivi : L'Inter si prepara a partire per una nuova stagione, con il ritiro che si terrà a Lugano dall'8 al 14 agosto. Dopodiché i nerazzurri saranno in giro per il mondo per l'International Championship Cup. Il club ha deciso di puntare su un nuovo allenatore, Antonio Conte, che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. L'ex tecnico del Chelsea ha già dato le prime indicazioni di mercato ...

Calciomercato Inter - il punto : da Sensi a Lukaku fino a Nainggolan - la situazione tra entrate e uscite : Calciomercato Inter – L’Inter continua a lavorare senza sosta sul mercato. Definito l’arrivo di Stefano Sensi dal Sassuolo, grazie a Gravillon, si puntano Lukaku, Barella e Dzeko, con il nodo Nainggolan sempre sa sciogliere. Visita in sede ieri per Federico Pastorello, agente di Edoardo Vergani, promettente attaccante nerazzurro, inserito nella trattativa per Sensi. Il diciottenne ha chiesto di poter scegliere la propria ...

Calciomercato frenetico. Atalanta - colpo da Champion - l' Inter scippa Sensi al Milan : La prima settimana dell' Inter nella nuova sede di Porta Nuova è stata ricca di incontri e visite da parte di agenti e dirigenti di altre squadre. In via della Liberazione si è fatto vivo Oscar Damiani che sta definendo il trasferimento di Agoumé (17) per circa 6 milioni dal Sochaux, oltre a ragiona

Calciomercato sabato 22 giugno : Milan su Schick. Inter : Sensi si avvicina. Cagliari - c’è Traorè! : Calciomercato 22 giugno- Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo nel corso dell’estate. Ecco tutte le trattative di oggi sabato 22 giugno. JUVENTUS– Sarri potrebbe abbracciare presto sia Rabiot, sia una nuova mezz’ala. Piace Pogba, ma le eccessive richieste del Manchester United (120 milioni di euro), potrebbero frenare la trattativa. In alternativa pronto Milinkovic […] L'articolo Calciomercato sabato 22 giugno: ...

Calciomercato Inter – La società nerazzurra incontra il ds del Sassuolo : nel mirino c’è Stefano Sensi : L’Inter mette nel mirino Stefano Sensi: incontro a Milano tra i dirigenti nerazzurri ed il ds del Sassuolo L’Inter lavora sodo per mettere su la squadra perfetta per Antonio Conte: il club nerazzurro sembra muoversi verso una direzione ben precisa, che mira a portare a Milano Stefano Sensi. Il giocatore del Sassuolo è infatti nel mirino dell’Inter, i cui dirigenti, in compagnia di Antonio Conte hanno incontrato il ds ...

Tutti pazzi di Sensi - incontro con l’Inter : “abbiamo molte richieste” : “Su Sensi abbiamo molte richiesta, ma prima di darlo via ci penseremo molto bene”. Sono le dichiarazioni di Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, intercettato dai microfoni di Sky dopo un incontro con l’Inter per il futuro del centrocampista. Sensi è nel mirino anche del Milan, si sta aprendo una vera e propria asta per uno dei migliori calciatori nel suo ruolo. Carnevali ha invece smentito ...

Calciomercato Milan – L’Inter prova ad inserirsi nell’affare Sensi : la priorità nerazzurra resta Barella : L’Inter prova ad inserirsi nell’affare Sensi fra Milan e Sassuolo: la priorità dei nerazzurri resta però Nicolò Barella del Cagliari Inter e Cagliari sembrano arrivati ad una fase di stallo nella trattativa per portare Nicolò Barella a Milano. Il club sardo chiede 50 milioni di euro per il suo talentuoso centrocampista, i nerazzurri si sono spostati dai 30 milioni iniziali più contropartite ai 36 più 4 di bonus: ultima offerta, prendere o ...

Calciomercato Inter : missione madrilena. Si sogna Asensio : Calciomercato Inter: missione madrilena. Si sogna Asensio Anche in queste ore l’Inter si sta confermando essere la squadra italiana più attiva sul mercato. L’arrivo in panchina di Antonio Conte ha sicuramente dato l’impulso all’ambiente di doversi migliorare ancora e rapidamente, in vista di una stagione che dev’essere terra di riconferme in campionato e di rivalsa nelle coppe. Detto più di una volta della ...

Inter - mercato con vista su Madrid : Kovacic potrebbe tornare - il sogno è Asensio (RUMORS) : Il calciomercato estivo della nuova Inter targata Antonio Conte appare sempre più orientato verso la Spagna, in particolare su Madrid. Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, Beppe Marotta e Piero Ausilio, dopo aver assistito alla finale di Champions League del 1° giugno tra Tottenham e Liverpool (che ha visto il trionfo dei Reds di Klopp) al Wanda Metropolitano, in questi giorni sarebbero nuovamente volati presso la ...

Calciomercato Inter - si pesca dal Real : tra il ritorno di Kovacic e il sogno Asensio : Filo diretto Inter-Real Madrid. Il mercato faraonico che avrebbero in mente i blancos, con l’arrivo recente di Jovic, potrebbe lasciare qualcuno ai margini. Tra questi ce ne sarebbero due che potrebbero finire, appunto, ai nerazzurri. E’ Gianluca Di Marzio a rivelarlo in apertura di “Calciomercato l’originale”. Secondo quanto riferisce il noto giornalista, oggi i dirigenti dell’Inter sono stati nella ...

