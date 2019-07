È morto Mordillo | addio al fumettista argentino

gqitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) Il mondo dei fumetti (e non solo) è in lutto: èGuillermoMenéndez, per tutti semplicemente. Il disegnatore, che dagli anni Settanta ha conquistato generazioni grazie al tratto inconfondibile dei suoi personaggi, animati con umorismo, èa 86 anni. Stando a quanto riporta El Pais, nella notte tra venerdì e sabatoha accusato un malore mentre cenava con i suoi familiari in un ristorante a Minorca ed è deceduto poco dopo. Argentinian artist GuillermopoGuillermoall'inaugurazione di una sua mostraCHRISTOF STACHEexhibition 'The Very Optimistic Pessimist', la mostra 'The Very Optimistic Pessimist'picture allianceNato da una famiglia di emigrati spagnoli in Argentina, aveva iniziato a disegnare molto giovane, per poi laurearsi in illustrazione e girare il mondo, lavorando comee nel cinema. Prima, ...

ilpost : È morto il fumettista argentino Guillermo Mordillo - Corriere : È morto il fumettista argentino Mordillo: aveva 86 anni - fumettologica : È morto Mordillo -