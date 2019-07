David Parenzo e Luca Telese tornano «In Onda» e guadagnano anche la prima serata

David Parenzo a Blogo : "In Onda sarà un Otto e mezzo più piccante (non troppo - però!)" : "Non mi sento un lavoratore stagionale, non lo sono. Quest'anno ho scritto un libro, ho collaborato con La7 per altre cose, ho fatto la radio. La mia non è una sostituzione estiva. In Onda è un altro programma, nella fascia più autorevole che la rete ha. Non mi sono mai sentito di serie B e voglio essere giudicato per quello che faccio. Durante l'anno non ho trovato spazio? Posso capirlo, il palinsesto è ricchissimo, i programmi sono ...

La Zanzara - Mario Giordano contro David Parenzo : "Schifoso marchettaro - raccomandato di mer*a". E lui se ne va (VIDEO) : Violento scontro in diretta a La Zanzara tra David Parenzo, che conduce la trasmissione radiofonica di Radio 24 con Giuseppe Cruciani, e Mario Giordano, ospite in collegamento telefonico. Tutto nasce da una discussione sul caso Sea Watch 3, ben presto trascesa in accuse e offese reciproche.Se per il conduttore di Rete 4 e direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell'informazione Mediaset la nave dovrebbe essere bombardata e affondata e la ...

Scontro a La Zanzara - Mario Giordano dà dello «schifoso marchettaro - raccomandato di mer*a» a David Parenzo. Lui se ne va : «Ti querelo perché sei uno stron*o» – Video : David Parenzo - La Zanzara Duro Scontro in diretta a La Zanzara tra David Parenzo, che conduce il programma radiofonico di Radio 24 insieme a Giuseppe Cruciani, e Mario Giordano, ospite in collegamento. Tema della diatriba: la Sea Watch 3, la nave con 42 migranti bloccata in mare ormai da giorni a poca distanza da Lampedusa. I due non se le mandano a dire, con accuse anche personali e minacce di querela. Giordano non usa mezzi termini nel ...

David Parenzo ad Agorà : "L'Italia è sfinita. Ci sono tre governi - quello di Tria e Conte mette delle pezze" : "L'Italia è sfinita. Ci sono in questo momento tre governi: quello di Giovanni Tria e Giuseppe Conte che provano a mettere delle pezze, stanno sempre al telefono, in trattativa, sembrano Lino Banfi alla catena di montaggio poi c'è quello della Lega che ha vinto le elezioni europee e che squaderna tu

Tagadà - siparietto tra Mario Giordano e David Parenzo. «Hai un problema - curati» – Video : Tagadà, Giordano e Parenzo A Tagadà, il confronto tra Mario Giordano e David Parenzo è finito in burla. Nel teatrino dei talk show, ogni tanto, il gioco delle parti non regge: come oggi su La7, dove i due giornalisti si sono scontrati sull’austerità imposta dall’Europa. Il botta e risposta, però, si è trasformato in un siparietto. Giordano stava sostenendo che con le politiche restrittive “non solo il Paese non è cresciuto, ma ...

Quarta Repubblica - David Parenzo asfaltato da Mario Giordano : "Hai perso - folle - ottuso - disastroso" : Tra le vicende post-elettorali più sorprendenti e divertenti, per certo, c'è quella che vede David Parenzo come protagonista. Già, perché continua ad andare in giro a ripetere che i sovranisti avrebbero stra-perso, che non vi è alcuna avanzata sovranista ed eccetera eccetera. Tesi bislacche, che dev

La7 : David Parenzo confermato d'estate - ipotesi Camila Raznovich al posto di Giletti? : I palinsesti della prossima stagione di La7 potrebbero avere una novità in entrata. Si tratta di Camila Raznovich, in predicato di lasciare la Rai per traslocare sull'emittente di Urbano Cairo, diretta da Andrea Salerno. A scriverlo è l'AdnKronos. La conduttrice, che non avrebbe ancora certezze sulla collocazione nei palinsesti Rai della prossima stagione, avrebbe ricevuto una proposta da La7, che potrebbe riguardare anche il prime time ...

Non è l'arena - 'bacio della morte' di David Parenzo a Massimo Giletti : "Un genio" : Il proverbiale bacio della morte. A schioccarlo è David Parenzo, il co-conduttore de La Zanzara, europeista acritico e sfegatato, schieratissimo a sinistra, teorico dell'invasione e, sempre bene ricordarlo, colui il quale sostiene che Romano Prodi sia stato il "miglior premier nella storia della Rep