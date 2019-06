San Ferdinando Omicidio di Domenico Pangallo | si è costituito Giuseppe Cacciola

Reggio Calabria : giallo a San Ferdinando - rinvenuto il corpo senza vita di un uomo : Un mistero ha avvolto la comunità di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove la scorsa notte è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Questo è stato ritrovato dai carabinieri che al momento del loro arrivo nell'immediato hanno richiesto l’ausilio del personale medico sanitario del 118. Tempestivamente gli inquirenti hanno avviato le indagini in seguito alla segnalazione della presenza di un corpo su una via principale che ...