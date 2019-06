ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2019) Il Sole 24 Ore sull’imminente inizio della XXX Summer Universiade, dal 3 al 14 luglio a. Sono 6mila gli atleti convocati per la sfida che durerà 12 giorni e per cui la Regione ha stanziato 280 milioni di euro, di cui 128 per ammodernare gli impianti sportivi. Il traffico in città è in tilt a causa del nuovo piano traffico e ci sono difficoltà nella raccolta dei rifiuti per l’ingolfamento degli impianti. Ma le gare saranno di alto rango, a giudicare dai campioni e dalle squadre presenti. Lo dichiara Roberto Outerino Uceda, direttore dell’organizzazione delle gare e dei servizi allo sport per l’Agenzia Regionale per: «Avremo campioni di rango mondiale nel taekwando e judo. Gareggeranno i campioni del prossimo futuro. Nel nuoto e nell’atletica avremo prestazioni di serie A, sono fortissimi gli atleti in gara nei tuffi, non così a quanto sembra si può dire per il calcio ...

napolista : L’Universiade: una grande opportunità per Napoli Il Sole 24 Ore sull’imminente avvio della manifestazione. 12 giorn… - Peppezero : @MediasetTgcom24 VERGOGNOSO. Pur di non dare direttamente la notizia delle #Universiade di @Napoli2019_ita si usa… - salernopost : Si apre oggi la stagione dei saldi estivi in tutta la Campania in anticipo di una settimana rispetto alla data prev… -