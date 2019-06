Europei Under 21 2019 Finale dove vedere la partita in tv e streaming

cubemagazine

(Di domenica 30 giugno 2019)21. I CampionatiU21 si sono giocati in Italia dal 16 al 30 giugno. Stasera si terrà laSpagna – Germania. Ecco di seguito tutte le info per seguire in diretta lain tv e21lain tv eL’edizione numero 22 del torneo. Si svolge in Italia e San Marino negli stadi di Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste, Udine e Serravalle. Lasi giocherà allo Stadio Friuli di Udine domenica 30 giugno. Gli21 si giocano l’anno che precede i Giochi Olimpici Estivi di Tokyo 2020 per determinare le quattro squadre europee qualificate al torneo olimpico.21le partite in tv La Rai detiene i diritti in esclusiva dell’intera manifestazione, e per la fasedell’ Europeo21 ...

TgrRaiFVG : A Udine grande attesa (purtroppo non tra la tifoseria azzurra) per la finale dei campionati di calcio Europei Under… - sscnapoli : Europei Under 21, @FabianRP52 vince con la Spagna e va in finale! ???? - sscnapoli : Europei Under 21, Meret vince con l'Italia ???? -