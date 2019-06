Videogiochi per bambini | i migliori per PS4 | Xbox One | Wii e PC

Mercato dei Videogiochi in crescita - aumenta l’impiego per la formazione e la didattica : Secondo l’Associazione Editori e Sviluppatori videogiochi Italiani (AESVi), che rappresenta l’industria del gaming in Italia, nel 2019 il settore dei videogiochi è cresciuto del 18,9 percento rispetto al 2018, con un giro d’affari pari a 1,7 miliardi di euro. Le piattaforme più utilizzate sono quelle Mobile (smartphone e tablet), per un totale di 10,1 milioni di utilizzatori. Seguono i PC con 7,6 milioni e le console con 6 ...

Apple meglio di Nintendo - EA e Activision : è la quarta compagnia per entrate derivanti dai Videogiochi : Dando un'occhiata al classico report di Newzoo sull'andamento globale del settore videoludico, ci si imbatte nelle compagnie che hanno fatto registrare le entrate maggiori grazie a questo settore. Scorrendo la classifica ti imbatti nel colosso cinese Tencent, in due nomi molto noti come Sony e Microsoft e poi la sorpresa, al quarto posto c'è Apple.Inaspettato ma non di certo impensabile se si ragiona per un secondo sulla compagnia e sulla ...

Il gigante si mangia anche la console per i Videogiochi : Angelo Allegri Il gigante si è mosso, le conseguenze si vedranno presto nei salotti di tutto il mondo. Google, 3,5 miliardi di clienti che ogni giorno pongono altrettante domande al suo motore di ricerca, ha deciso di invadere un altro territorio: dall'autunno lancerà la Netflix dei videogiochi. Basterà abbonarsi e in streaming si potrà accedere e giocare da casa a 31 (per il momento) videogame diversi. Potenzialmente è una ...

Game Builder è il nuovo gioco di Google che permette di creare Videogiochi : Google ha realizzato un videogioco che permette di realizzare videogiochi in stile Minecraft per te stesso o con cui giocare con gli amici.Come riporta TheVerge, il titolo Google si chiama "Game Builder", e neanche a dirlo è un videogioco che permette di realizzare videogiochi.In Game Builder possiamo infatti trascinare oggetti e scenari all'interno di un sandbox vuoto così da costruire il nostro mondo, e tramite i comandi preimpostati possiamo ...

Dipendenza da internet e Videogiochi : arriva in Italia il primo servizio di prossimità territoriale per prevenirla e affrontarla : Lo sviluppo della tecnologia porta con sé anche nuove malattie digitali, ancora poco conosciute, ma che coinvolgono sempre di più sia gli adulti, sia i bambini e gli adolescenti (si stima siano 300mila in Italia i ragazzi fra i 12 e i 15 anni con un problema di Dipendenza da internet). Technostress, sindrome da iperconnessione, no mobile fobia (paura di rimanere senza connessione mobile), FOMO (“fear of missing out”, di essere tagliati fuori ...

Stadia - il servizio per i Videogiochi in streaming di Google - sarà disponibile da novembre : Stadia, il nuovo servizio per i videogiochi in streaming di Google, sarà disponibile a partire dal prossimo novembre. Il sistema consente di giocare a videogiochi che solitamente richiedono una console, o un computer molto potente, attraverso Internet: le elaborazioni sono

"I Videogiochi possono essere ottimi insegnanti per i vostri figli" : Jordan Shapiro, per chi non lo sapesse, è uno dei massimi esperti mondiali nel campo delle competenze digitali e della tecnologia dell'istruzione. Ebbene sono state proprio le parole del consulente a destare dello scalpore, in quanto inquadrerebbero i ragazzi che passano molte ore davanti ai videogiochi come in grado di sviluppare nuove competenze sociali ed emotive.Come riporta Agi, l'esperto (nonché consulente presso il World Economic Forum e ...

Perché il cinema può vivere anche di Videogiochi : Roma. E’ di un paio di settimane fa la notizia che il presidente francese Emmanuel Macron stia sollecitando la formazione di un’alleanza europea per sostenere la crescita delle industrie creative nel Vecchio continente, per contrastare la competizione dei giganti americani (Netflix, Disney, Apple) e

Perché i Videogiochi non rappresentano correttamente le spalle? - articolo : Quando parliamo di uncanny valley, di solito facciamo riferimento agli occhi o alla bocca, che risultano sempre, un po' inaspettatamente, strani sul volto. Ma che dire delle spalle? Siamo abituati a vedere le spalle centrate sui nostri schermi, a partire dal punto di vista ravvicinato presente in Resident Evil 4. Ma c'è sempre stato qualcosa di strano nelle spalle dei videogiochi, e non riesco a capire cosa. Si tratta soltanto di un problema di ...

Game of Thrones finito - cinque Videogiochi per affrontare la crisi d’astinenza : Game of Thrones – o Il Trondo di Spade, qualora foste accaniti sostenitori dell'adattamento in italiano – è ormai storia. Nella notte nostrana tra la scorsa domenica 19 maggio e lunedì 20 maggio è infatti andata in onda l'ultima puntata della serie probabilmente più amata in assoluto dell'intero panorama mondiale. Certo, c'è ancora chi (come il sottoscritto, abbiate pietà con gli spoiler, ndr) attende l'edizione italiana della stessa, che sarà ...

La dipendenza da Videogiochi ora è ufficialmente una malattia per l'OMS : L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato ufficialmente la dipendenza da videogiochi come una vera e propria malattia, definendone i criteri con cui la si può diagnosticare.La decisione era stata annunciata già a giugno dello scorso anno, ma solo ora l'undicesima revisione del testo dell'International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems è stata redatta, con le modifiche che entreranno ufficialmente in ...

Prezzi console in aumento : dopo Huawei effetto Trump anche per i Videogiochi? : Prezzi console in sensibile aumento. Potrebbe essere questo lo scenario futuro per tutti gli acquirenti che si professano appassionati di videogame. Che siano hardcore o meri casual. Mentre sul web e sui principali portali dediti al tech non si fa altro che parlare del caso Huawei/Google, pare infatti che in futuro possano essere coinvolti dall'aumento delle tasse sui beni d'importazione anche aziende che si occupano della produzione di hardware ...

La nuova strategia di GameStop per sopravvivere alla crisi dei Videogiochi “fisici” : GameStop non lascia e, se non raddoppia, quantomeno rilancia. La più importante catena di rivendita di videogiochi e console al mondo è infatti in questo periodo storico chiamata a una sfida che, senza esagerare, si può definire epocale. L'anno fiscale 2018 si è chiuso per il colosso americano, con una forte presenza anche in Italia, con un rosso di 673 milioni di dollari , in gran parte dovuto al crollo delle vendite dei videogiochi ...

Phil Spencer delinea i piani per combattere la tossicità nei Videogiochi : Il boss di Xbox, Phil Spencer, afferma di essere consapevole dei problemi che l'industria dei videogiochi affronta da una prospettiva culturale - problemi come tossicità, abusi, molestie e atteggiamenti di esclusione che possono mantenere i benefici del gioco dal diffondersi al di là della "popolazione" più hardcore e tradizionale.Così ora Spencer dice che Microsoft sta lanciando un'iniziativa a livello di settore per combattere questi problemi ...