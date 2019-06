Pentathlon | Finali Coppa del Mondo Tokyo 2019 | Joseph Choong vince in volata e strappa il

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) Si è conclusa la prova individuale maschile della World Cup Finaldi(Giappone). Il successo è andato al britannicocon il punteggio totale di 1457 punti (232 nella scherma, 314 nel nuoto, 286 nell’equitazione e 625 nella laser run) che, in questo modo, si è anche guadagnato il pass per le Olimpiadi che si disputeranno nella medesima città nipponica nel 2020. Seconda posizione per il tedesco Marvin Faly Dogue con 1456 davanti al cinese Shuhuan Li con 1146. Quarta posizione per il francese Valentin Prades con 1443 punti, quinta per l’ucraino Pavlo Tymoshchenko con 1441, quindi è sesto il tedesco Patrick Dogue con 1439. Riccardo De Luca (Carabinieri), reduce dalla preparazione in altura del Sestriere, ha chiuso al decimo posto con 1433 punti (221 nella scherma, 288 nel nuoto, 288 nell’equitazione e 636 nella laser run), mentre Pierpaolo Petroni ...

