Incidente per Lorella Cuccarini | che mostra il volto tumefatto | “Schiantarsi per colpa di

F.1 - GP d'Austria - Leclerc il più veloce - Incidente per Bottas : Il venerdì di prove libere del Gran Premio d'Austria è andato in archivio con il miglior tempo della Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco ha completato 37 giri, il più veloce dei quali in 1.05.086. Seconda posizione per Valtteri Bottas, che però ha potuto fare solo 12 giri prima di sbattere violentemente contro le barriere, a causa di un suo errore. Terzo Pierre Gasly con la Red Bull, solo quarto Hamilton che però non è riuscito a fare un ...

Incidente per Lorella Cuccarini : la foto choc sui social. Cosa le è successo : Brutto Incidente ieri pomeriggio per Lorella Cuccarini, che ha preoccupato non poco i suoi fan. La showgirl romana è molto attiva sui social e condivide spesso i momenti della sua vita quotidiana con la sua community di follower. I suoi account social contano molti seguaci ed è sempre boom di like ad ogni foto che condivide. Nel pomeriggio di giovedì 27 giugno, la Cuccarini ha condiviso su Instagram una Storia che ha suscitato subito la ...

Formula 1 – Bottas commenta l’Incidente delle FP2 : “ho perso il posteriore - il vento punisce ogni errore che facciamo” : Valtteri Bottas contro le barriere nelle FP2 del Gp d’Austria: il pilota Mercedes spiega le dinamiche dell’incidente e dà la colpa al vento Brutto incidente per Valtteri Bottas nelle FP2. Il pilota Mercedes ha avuto un problema nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, finendo contro le barriere e distruggendo entrambe le gomme anteriori della sua monoposto. Intervistato a Sky Sport, il finlandese ha ...

Il Segreto - trame Spagna : brutto Incidente per la Ramos durante lo scontro con suo marito : Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Spagna, nelle puntate iberiche de Il Segreto da lunedì 1 luglio a venerdì 5 luglio, la perfida Antolina Ramos avrà un brutto incidente e potrebbe uscire definitivamente di scena. In particolare, secondo gli spoiler della prossima settimana, l'ex ancella si incontrerà con il suo ex marito Isaac Guerrero e avranno una bruttissima lite. Lo scopo della perfida biondina sarà quello di ...

MotoGP - Maverick Vinales sull’Incidente causato da Jorge Lorenzo : “Si crea un precedente pericoloso” : Maverick Vinales ancora ce l’ha il pensiero a quel che è accaduto in curva-10, sul circuito di Barcellona (Spagna), sede dell’ultimo round disputato del Mondiale 2019 di MotoGP. Alla vigilia del weekend in Olanda, lo spagnolo della Yamaha è ancora molto amareggiato per quanto è avvenuto nel corso del secondo giro della gara catalana. L’azione di Jorge Lorenzo e la conseguente caduta di Valentino Rossi, sua e di Andrea Dovizioso ...

Treviso - Incidente di Povegliano : obbligo di dimora per Barzan per omicidio stradale : Christian Barzan, il ragazzo di 21 anni di Quinto di Treviso che diciassette giorni fa si schiantò contro un automobile mentre litigava con la sua fidanzata a Povegliano, provocando la morte di Giuseppina Lo Brutto, è stato scarcerato ieri. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il gip Angelo Mascolo ha rivisto la posizione del ragazzo, e soprattutto le dichiarazioni della sua ex fidanzata, le quali erano state giudicate ...

Incidente Povegliano - niente carcere per Christian Barzan : “Caduti gli indizi per il delitto” : Il gip di Treviso, Angelo Mascolo, ha accolto la richiesta di scarcerazione per Christian Barzan, il 21enne di Quinto coinvolto in un Incidente stradale a Povegliano, nel quale perse la vita Giuseppina Lo Brutto. Sono caduti gli indizi a favore delle accuse di omicidio volontario, tentato omicidio, stalking e violenza sessuale. Resta solo quella per il reato di omicidio stradale: "Sono molto contento che la verità inizi ad emergere".Continua a ...

Torino - Incidente mortale : fa manovra nel parcheggio del supermarket e investe anziana : Tragedia nella periferia di Torino: una donna italiana alla guida di una Fiat Panda, nell’effettuare manovre, ha investito una donna di 82 anni. L’anziana, nonostante gli immediati soccorsi del 118, è deceduta sul posto. L'incidente è avvenuto nel posteggio del Penny Market di via Pianezza 16.

Paura per il figlio di Michael Schumacher - Incidente e ritiro in Fomula 2 : Periodo non facile per Mick Schumacher. Il figlio di Michael è rimasto coinvolto ieri in un incidente e non è riuscito a concludere neanche Gara-1 del GP di Francia, valida per il mondiale di Formula 2, visto che la sua vettura è stata centrata in pieno dal compagno di squadra Gelael che lo ha quindi costretto al ritiro. Un problema alla sua monoposto gli ha fatto rinunciare definitvamente alla competizione.-- Il giorno dopo l’incidente con ...

Incidente Eurofighter in Germania - scontro ad alta quota tra 2 caccia : un pilota disperso : Due Eurofighter dell'Esercito tedesco si sono scontrati durante un volo di esercitazione a Jabel nel land di Meclemburgo-Pomerania. Uno dei due piloti è stato trovato vivo per miracolo, mentre di un altro, che risulta disperso, ci sono ricerche in corso. Gli aerei sono esplosi al suolo innescando incendi boschivi.Continua a leggere

Incidente per Gabriele Costanzo! Paura per il figlio di Maria De Filippi e Maurizio : È successo qualche giorno fa ma si è saputo soltanto adesso. Nelle ultime ore, tuttavia, Gabriele Costanzo ha destato un po' di preoccupazione in entrambi i genitori. Il giovane è infatti rimasto vittima di un lieve Incidente meteorologico proprio mentre si trovava in viaggio. La sua auto è stata di fatto sommersa da un’improvvisa tempesta di grandine, come lo stesso ragazzo ha immortalato in una sua IG Storie. Nella serata di venerdì 21 giugno, ...

Cardi B - Incidente sexy per la nuova regina del rap : Ci sono artisti che prendono davvero alla lettera la regola d’oro «The show must go on» e Cardi B ha appena dato prova di essere un’integralista in tal senso. La rapper, infatti, durante una sua esibizione, è stata protagonista di un incidente sexy del genere «wardrobe disfunction», ma ha proseguito imperterrita, proprio perché «Lo spettacolo deve continuare». Anzi, ha trasformato ...

Incidente tra tir e 2 auto : impatto fatale su A1 Roma Sud - morta una persona : Roma – Sulla Diramazione di Roma Sud della A1 e’ stato riaperto il tratto compreso tra l’allacciamento con il Gra e Torrenova in direzione della A1 Milano-Napoli, precedentemente chiuso a causa di un Incidente, avvenuto all’altezza del km 17+500, in cui sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due vetture e nel quale una persona ha perso la vita. Al momento il traffico viaggia su una delle due corsie disponibili e si ...

Incidente Vibonese - lutto cittadino a Soriano Calabro : 3 morti - fuori pericolo il quarto amico : Un Incidente stradale tra un furgone e una Volkswagen Golf è costato la vita a 3 giovani di Soriano Calabro. fuori pericolo il quarto ragazzo che viaggiava in auto con loro. Il sindaco Vincenzo Bartone ha proclamato il lutto cittadino: “La scomparsa di questi tre ragazzi mi ha profondamente colpito a livello personale perché li conoscevo tutti bene in quanto medico”.Continua a leggere