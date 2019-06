Flappy Royale è l' inevitabile battle royale di Flappy Bird

eurogamer

(Di sabato 29 giugno 2019)è ildi, che per chi non si ricordasse è il gioco sulla guida di un eccello tra gli ostacoli che ha avuto un'improvviso successo un po' di anni fa.Come riporta PCgamer, inproprio come indovremo guidare un uccellino facendogli sbattere le ali a tempo così da superare una serie di ostacoli e macinare punteggio. Naturalmente si tratta di un gioco per dispositivi mobili, e mette in competizione fino a 99 giocatori per partite della durata di qualche secondo, data la peculiare difficoltà che ha sempre contraddistinto questo titolo.Il tutto si dimostra un mix avvincente che vale la pena di essere provato, magari per ammazzare il tempo in momenti morti, data la velocità delle partite.Leggi altro...

