Putin | ' Le idee liberiste sono obsolete e non possono più dettare regole'

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il presidente russo Vladimirha rilasciato una storica intervista al Financial Times, toccando temi importanti e rivelando punti di vista molto particolari. Innanzitutto ha dichiarato che la mentalità liberale che ha dominato negli ultimi anni sarebbe divenuta ormai obsoleta, poiché avrebbe aperto le porte ad un "insensato multiculturalismo". Di conseguenza, si è detto vicino alle politiche di Trump, ma ha ribadito che le presunte intromissioni russe nelle elezioni statunitensisoltanto un mito. 'I liberali non potranno più permettersi dile' A breve a Osaka, in Giappone, si terrà il G20. Per l'occasione, il Presidente della Russia Vladimirha concesso un'intervista al Financial Times. Innanzitutto il leader politico si è scagliato con convinzione contro l'approccio liberale mantenuto da tutti i governi occidentali che, a suo dire, sarebbe colpevole del ...

HuffPostItalia : 'Le idee liberali sono obsolete'. Il manifesto nazionalista di Putin al Ft: 'Nessuno vuole i migranti' - AndreaRomano9 : “La democrazia funziona solo in Lussemburgo, le persone LGBT non esagerino, le idee liberali sono morte etc” Legger… - My_Salute : Le e idee liberali sono obsolete. Così scrive #Putin il capo politico del capitone e del suo stuolo di secondi Nevv… -