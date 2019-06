gossipetv

(Di venerdì 28 giugno 2019)news, la coppia continua a far discutere: le ultimissime Le news susono giunte alle orecchie di, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne della tronista.è appena rientrato dalla Sardegna, dove è stato tentatore nell’edizione in onda di Temptation Island. E ovviamente entrato nuovamente in possesso … L'articoloha: “Momento complicato” proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Manuel ha davvero tradito Giulia? Interviene Giulio Raselli: “Momento complicato” - Manuel_Ghezzi : RT @ignaziocorrao: Poco fa su #La7 mi hanno fatto incazzare. È davvero incredibile come alcuni deputati italiani e certa stampa facciano il… - ViaEmilia771 : RT @FranceBraga7: davvero bravi i compagni di Parma che hanno tenuto ieri il loro congresso provinciale, pieno di spunti e di idee per una… -