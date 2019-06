La sconfitta di Erdogan a Istanbul e la bomba dei profughi siriani

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) di Riccardo Cristiano* Il risultato elettorale dipuò essere letto dando priorità a tanti e diversi aspetti, ma uno spicca sugli altri: il peso della questione siriana. La Turchia ospita infatti un numero enorme di, almeno 4 milioni. Numero approssimativo, del quale non è chiaro se facciano parte i 400mila bambininati in Turchia da quando l’esodo biblico deiverso i paesi vicini è cominciato. Quando a, contravvenendo alle indicazioni del capo, i maggiorenti del partito dihanno scelto la ripetizione del voto d’intesa con i soci di maggioranza, difficilmente avevano messo nel conto che nel quartiere che maggiormente li rappresenta in città, Fatih, avrebbero perso. Su Limes, Daniele Santoro ha indicato i numeri sorprendenti della disfatta in questo quartiere-simbolo di, assai noto anche ai turisti, rientrando in tutti ...

Agenzia_Ansa : #Istanbul: vince #Imamoglu candidato dell'opposizione, sconfitta per #Erdogan - Agenzia_Ansa : Vittoria bis di #Imamoglu a #Istanbul, sconfitta per #Erdogan - DavidSassoli : #Istanbul Per #Imamoglu vittoria storica. La Turchia laica esiste, resiste, vince, e con essa la democrazia. Per… -