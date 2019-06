Doppiaggio Neon Genesis Evangelion | dopo le polemiche Netflix si scusa

ilgiornale

(Di venerdì 28 giugno 2019) Sandra Rondini La piattaforma streaming ammette l'errore dinella famosa serie tv anime giapponese ele dure proteste dei fan sisu Facebook e promette che presto l'intero serial sarà ridoppiato, rispettando voci e modi di dire originali È polemica sulproposto dain italiano per “”. Per problemi di diritti d'autore si è voluto rimettere mano aloriginale della famosa serie anime giapponese, con il risultato di avere non solo voci stranianti al posto di quelle a cui i fan erano da decenni abituati, e affezionati, ma di sentire i propri personaggi parlare un linguaggio forbito, confuso e a tratti inutilmente aulico che nulla ha a che vedere con l’essenza stessa di questo visionario prodotto che ha cambiato per sempre il mondo dell’animazione. Tra l’altro,, probabilmente sempre per problemi di ...

movieplayer_it : #NeonGenesisEvangelion: #Netflix rimuove il doppiaggio e si scusa con i fan della serie - mangique : Neon Genesis Evangelion: Netflix rimuove il nuovo doppiaggio e promette di sistemarlo - valeechelon93 : RT @ValhallaDiVale: Neon Genesis Evangelion - Netflix rimuove il doppiaggio e promette: 'doppiaggio e sottotitoli saranno sistemati a b...… -