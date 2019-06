Deliver US The Moon arriva su console

gamerbrain

(Di venerdì 28 giugno 2019) KeokeN Interactive e Wired Productions sono lieti di annunciare l’arrivo per fine anno su, diUS The, lanciato tempo fa su PC Steam e sviluppato in Unreal Engine 4.US Theci porta sulla lunaUs Theè ambientato in un futuro in cui le risorse sulla Terra sono esaurite, gli esseri umani ripongono la propria speranza nella Luna, dove grazie ad un’apposita struttura viene estratto il materiale necessario, fino a quando un blackout non arresta l’alimentazione che teneva attiva la struttura, costringendoci a recarci sul posto per indagare. Nel corso dell’avventura ci ritroveremo ad affrontare la gravità, solcare deserti lunari ed esplorare una stazione spaziale abbandonata e in decadenza, il tutto con un comparto grafico dettagliato e camera in terza persona. Avete già letto ...

Giochi_1 : Deliver Us The Moon ci porta in un'avventura misteriosa tra i crateri lunari - AnGeL3DaRk3 : RT @MondoXbox: Deliver Us The Moon ci porta in un'avventura misteriosa tra i crateri lunari - FPSREPORTER : Deliver Us The Moon ci porta in un'avventura misteriosa tra i crateri lunari -