Born In The Usa | quando Bruce Springsteen divenne pop

gqitalia

(Di venerdì 28 giugno 2019) «Ci sono dischi che vivono di vita propria, e tu non puoi farci nulla. Uno di questi èin the USA», scrivenella sua autobiografia (to Run, 2016). «Ecco perché a un certo punto decisi di smetterla di esitare, approfittare della situazione e arrendermi a quello che sarebbe diventato il bestseller della mia carriera.in the USA mi cambiò la vita, allargò a dismisura il mio pubblico, mi costrinse a riflettere meglio su come presentare il mio lavoro e per un breve istante mi collocò al centro del mondo pop». Qui da noiin the USA vende oltre un milione di copie. Arriva due anni dopo il diversissimo Nebraska, un disco dagli arrangiamenti scarni (registrato su quattro piste), in cui la voce e la chitarra dila fanno da padrone. Tanto per rendere l’idea, quest’ultimo in America fa un milione di copie,in the USA ne farà oltre ...

Angelo_Monster : Ai Grammys 2020 per la categoria Album of the Year sono combattuto tra A Star is Born e Madame X - archeronrhysand : RT @ilacolly: Sara Gama - NUMBER 3 - Defender Born in Trieste on 27 March 1989, she's one of the defenders of Juventus and of the Italian N… -