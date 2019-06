Valeria e papà Oscar | stretti in una maglietta a pochi metri dal sogno

huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) Non aveva ancora compiuto due anni, quando insieme al suo papàè annegata nel Rio Grande. C’era anche la mamma Tania, 21 anni, che non se l’è sentita di guadare il corso d’acqua, troppa la corrente. Così è rimasta sulla riva a guardare sua figlia e il suo “sequito” portati via e scomparire nel fiume.Non sono riusciti ad arrivare insieme alla meta, Tania e. Dopo 3200 chilodi viaggio da San Salvador, il loroamericano non è potuto nemmeno cominciare. Si è fermato sulle rive del Rio che fa da confine a Messico e Stati Uniti, insieme ai corpi senza vita di papà e figlia. Corpi fotografati da Julia Le Duc, in uno scatto ha fatto il giro del mondo.Martinez aveva 25 anni, viveva a San Martin, un borgo di San Salvador. Manteneva la sua famiglia facendo il cuoco in ...

