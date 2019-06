Uomini e Donne | Teresa e Andrea andranno a convivere | cambio di città

Gossip Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri felice al mare. FOTO : Riccardo Guarnieri in vacanza al mare dopo Uomini e Donne: è ancora single? Mare cristallino, sottofondo musicale e fisico scultoreo. Sono questi i tre ingredienti della Instagram Stories di Riccardo Guarnieri. L’ex di Ida Platano si sta concedendo il meritato relax estivo dopo un anno di lavoro, segnato anche da alti e bassi a livello sentimentale. La rottura con Ida Platano lo scorso autunno è stata seguita infatti da una serie di ...

Uomini e Donne : Gemma Galgani pronta per un cambiamento. FOTO : Gemma Galgani cambia look dopo Uomini e Donne grazie a Ida Platano Gemma Galgani e Ida Platano si sono riviste. La fine (per la pausa estiva) di Uomini e Donne non ha diviso le due dame del Trono Over che continuano a frequentarsi anche dopo il programma di Canale5, segno che la loro amicizia è sincera. Su Instagram Ida Platano ha mostrato Gemma Galgani nel suo salone di Brescia. La dama di Torino si è sottoposta alle cure dell’ex di ...

Uomini e donne : Manuel nega la rottura ma la fidanzata replica con un post malinconico : Cosa sta succedendo tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglià, ultima coppia nata nella stagione 2018-19 di Uomini e donne? Dopo la partenza di lui per Ibiza, in compagnia di alcuni amici (tra i quali il calciatore Stephan El Shaarawy), le voci di crisi o addirittura di rottura hanno cominciato a rimbalzare nei social network. E nelle ultime ore, esse si sono fatte persino più concrete dopo la pubblicazione di un post dell'influencer Deianira ...

Will Smith - la figlia minore è favorevole al poliamore e confessa : “Amo gli Uomini e le donne allo stesso modo” : Will Smith, la figlia dell’attore parla d’amore e della sua vita privata senza peli sulla lingua. Ecco le inaspettate confessioni della star di Hollywood! Will Smith, la figlia 18enne del protagonista di Aladdin, ha deciso di rivelare dettagli della sua vita privata durante lo show televisivo americano Red Table Talk, dichiarandosi a favore del poliamore ... Leggi tuttoWill Smith, la figlia minore è favorevole al poliamore e ...

Uomini e Donne News : Andrea Zelletta Supera la Crisi con Natalia! : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più uniti dopo la puntata della scelta a Uomini e Donne. Un episodio accaduto di recente lo dimostra. Ecco tutti i dettagli! Non è stato un periodo facile per Andrea Zelletta, l’ultimo tronista di Uomini e Donne. Ma per fortuna nella sua vita da qualche settimana è entrata Natalia, la corteggiatrice lombarda che alla fine di un lungo percorso ha deciso di prendere come sua scelta. Una presenza ...

Andrea Zelletta - momento difficilissimo per l’ex di Uomini e Donne : “Si va avanti” : Andrea Zelletta lutto, momento difficile per l’ex tronista di Uomini e Donne L’ultimo post pubblicato su Instagram da Andrea Zelletta fa probabilmente riferimento al lutto che lo ha coinvolto negli ultimi giorni e di cui ha dato subito notizia a tutti i suoi follower; dopo la brutta notizia Andrea si era assentato parecchio dai social […] L'articolo Andrea Zelletta, momento difficilissimo per l’ex di Uomini e Donne: ...

Uomini e Donne - Angela Nasti : "Quanta cattiveria che c'è in giro... Certe cose mi toccano" : Non è andato proprio giù ad una parte dei telespettatori appassionati di Uomini e Donne (non tutti, ovviamente), il comportamento tenuto da Angela Nasti, una delle troniste dell'ultima edizione andata in onda su Canale 5, una volta terminato il programma.La sua storia con il corteggiatore da lei scelto, Alessio Campoli, infatti, non è minimamente decollata e, in molti, hanno accusato la sorella di Chiara Nasti di aver utilizzato il programma ...

Will Smith - la figlia Willow confessa/ 'Amo gli Uomini e le donne allo stesso modo' : Will Smith, la figlia minore dell'attore, Willow, spiazza con una confessione: 'Amo gli uomini e le donne allo stesso modo'.