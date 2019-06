Phil Spencer spiega che per creare esclusive di qualità | agli studi serve del tempo

eurogamer

(Di giovedì 27 giugno 2019) Per tutto il suo ciclo vitale, la maggior critica rivolta verso Xbox One è stata la mancanza didi peso (se non si contano quelle storiche). Durante una recente intervista il boss di Xboxha però affermato che pertitoli di, glifirst party necessitano di parecchio.Come riporta Dualshockers, eccole dichiarazioni di:"Sento di poter daresviluppatori tutto ilche necessitano per mettere in piedi il loro progetto e costruire il gioco come desiderano. E quando le cose richiedono piùpossiamo permettercelo per far si che il gioco venga sviluppato con le giuste tempistiche. Al lancio di Sea of Thieves ho letto ovunque gli stessi feedback (dov'è l'altra metà del gioco?), ma voglio anche dire che non sarebbe il gioco che è oggi se all'epoca avessimo atteso un anno prima di rivelarlo al pubblico."Leggi altro...

