ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019), decessi per malori e allarme per i livelli di ozono. Sono già molti i danni provocati dalintenso che ha colpito l’e che è destinato a prolungarsi anche nei prossimi giorni. Nella regione della, in Spagna, circa 350 vigili del fuoco e sette aerei stanno fronteggiando l’o peggiore degli ultimi vent’anni, che sta mettendo in pericolo più di 20mila ettari di boschi e colline. In, invece, sono già tre le vittime del: un anziano è morto a causa di un malore nella provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche, un clochard di 70 anni è deceduto vicino alla stazione di Milano Centrale, mentre in Veneto una terza persona è stata vittima di colpo di calore. Ma i problemi maggiori rischiano di arrivare nei prossimi giorni. In Veneto, ilha provocato l’innalzamento delle concentrazioni di ozono oltre la soglia di ...

fattoquotidiano : Emergenza caldo in tutta Europa, incendi fuori controllo in Catalogna. Italia, 3 morti per malore. Venerdì bollino… - ArpaPiemonte : Ondate di calore: giovedì #27giugno previsto livello di emergenza a Torino e pericolo per grande disagio nelle prov… - LaStampa : Esposto del Codacons: “Con il caldo la spazzatura minaccia la salute”. -