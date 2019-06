Cadenaser | James aspetta un’offerta dall’Atletico | ma il Napoli resta favorito

ilnapolista

(Di giovedì 27 giugno 2019) IlvuoleRodriguez, anzi si vogliono a vicenda come sottolineato ieri dal presidente De Laurentiis e più volte dal colombiano. Ma oggi il sito spagnoloriporta una novità su. Il rapporto con il tecnico Zidane è incrinato e il Real cerca di vendere il calciatore al più presto, con il club azzurro le trattative sono avviate mentre il calciatore sta disputando la Copa America. Ma c’è l’Atletico che vorrebbe inserirsi nell’affare e la prospettiva non sembra sgradita al colombiano che avrebbe piacere di rimanere a Madrid. Proprio per questo secondo il giornale sarebbe stato proprioa rallentare perre di capire se l’interesse si concretizzerà in un’offerta L'articoloun’offerta dall’Atletico, ma ililsta.

SiamoPartenopei : James Rodriguez - Napoli, Cadenaser: il colombiano prende tempo. Sta valutando anche l'Atletico Madrid, ma gli azzu… - CalcioNapoli24 : -