Al via Etna Fashion Weekend | organizzata dalla Runway Communication

viaggiare in altri mondi tra fumetti ed eroi : in migliaia all'Etna Comics di Catania : Si è svolto dal 6 al 9 giugno Etna Comics, il Festival Internazionale del fumetto e della cultura pop svoltosi a Catania, che continua a dimostrarsi un concentrato di idee e innovazioni. A cominciare dalla copertina, ogni anno diversa e assegnata a un’artista differente e che quest’anno ritrae Gammazita, una giovane, virtuosa e bellissima ragazza catanese che secondo la tradizione, intorno al 1280, preferì gettarsi in un pozzo che ancora oggi ...