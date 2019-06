Raccolta differenziata | al via gli Eco Days alla Villa Comunale di Vittoria

Comiso - Raccolta differenziata anche festiva negli esercizi commerciali? : A Comiso occorre migliorare il servizio di raccolta differenziata per quanto riguarda gli esercizi commerciali. Serve ritiro giornaliero

Ama : a Roma si va verso normalizzazione - continuare a fare bene Raccolta differenziata : Roma – “La raccolta dei rifiuti nelle aree di Roma che hanno presentato criticita’ si sta progressivamente normalizzando. Le operazioni di raccolta – che erano rallentate a causa del fermo per un guasto all’impianto di trattamento meccanico biologico di Rocca Cencia e della concomitante forte decurtazione delle quantita’ di rifiuti accolte presso alcuni impianti di trattamento privati – da lunedi’ ...

S'impenna a Comiso la percentuale della Raccolta differenziata : Comiso tra i Comuni più virtuosi per la raccolta differenziata dei rifiuti che a maggio ha raggiunto il 65.77%. L'informazione ha dato i suoi frutti

Comiso - Raccolta differenziata : si studiano soluzioni alle criticità : Le anomalie della raccolta differenziata dei rifiuti a Comiso, al centro di un confronto tra la Confcommercio e l'amministrazione comunale

Palermo - accordo per Raccolta differenziata nelle cliniche private : Dare impulso alla raccolta differenziata di carta, cartone, vetro, plastica e metallo in tutte le strutture sanitarie private di Palermo

Ministero della Salute promuove la Raccolta differenziata di Modica : Il Ministero della Salute “promuove” la raccolta differenziata Modicana. La raccolta di plastica promossa a pieni voti dall'Enea

Raccolta differenziata - a Milano risparmiate 350 mila tonnellate co2 : Con la Raccolta differenziata del 2018 e' stato misurato per la prima volta un risparmio di circa 350 mila tonnellate di CO2, 3 milioni

Sostenibilità : a Milano con Raccolta differenziata -350mila tonnellate CO2 (2) : (AdnKronos) - “Con Milano abbiamo da sempre condiviso il focus sui temi della Sostenibilità e collaborato per la diffusione della cultura del riciclo e della economia circolare", ha aggiunto Giorgio Quagliuolo, presidente di Conai. "Grazie al contatore ambientale, siamo oggi in grado di quantificare

Sostenibilità : a Milano con Raccolta differenziata -350mila tonnellate CO2 : Milano, 20 mag. (AdnKronos) - Con la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata a Milano nel 2018 sono stati risparmiati circa 350mila tonnellate di CO2, tre milioni di metri cubi di acqua e quasi 2mila megawatt di energia elettrica. Lo stesso quantitativo risparmiato consente un recupero equival

Corepla - nel 2018 Raccolta differenziata in aumento : Corepla, 2018 raccolta differenziata. Assemblea ordinaria di Corepla, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per la raccolta, approva bilancio

Palermo : sindacati Rap - no a esternalizzazione Raccolta differenziata (2) : (AdnKronos) - "Non si comprende quale sia la strategia che si vuole mettere in campo e il perché non si programmi un incremento del personale dell'azienda, aumentando così la produttività e le percentuali di differenziata" rincarano i sindacati che giovedì, durante la riunione in azienda, chiederann

Roma. Raccolta differenziata per altri 22 mila residenti nel municipio 6 : Scatta per oltre 22mila abitanti del quartiere Ponte di Nona (VI municipio) il nuovo modello di Raccolta differenziata tecnologica “porta

Ambiente : Capitan Acciaio torna nelle piazze per sensibilizzare sull’importanza della Raccolta differenziata : Capitan Acciaio torna nelle piazze italiane per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’Acciaio. Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in Acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se correttamente raccolti e avviati al riciclo possono rinascere a nuova vita sotto forma di altri prodotti. Dopo il successo degli anni precedenti, RICREA, ...

Riciclo : nuovo record nella Raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio : In Italia il Riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando nel 2018 il più alto tasso di Riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%). Un traguardo senza precedenti, raggiunto grazie all’impegno di tutta la filiera a partire dai cittadini che ogni giorno differenziano correttamente barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e ...