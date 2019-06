Antonio Razzi ospite a Io e Te | ' Ho trovato io la donna giusta per mio figlio'

Antonio Razzi piange in diretta/ 'Mia mamma è scomparsa due mesi prima che...' : Antonio Razzi, ospite di 'Io e te', si racconta ai microfoni di Pierluigi Diaco e piange in diretta ricordando l'adorata mamma.

Antonio Razzi - il senatore propone un viaggio insieme a lui in Corea del Nord (per 3.100 euro). E i social si scatenano : Chi non vorrebbe fare un viaggio in Corea del Nord insieme ad Antonio Razzi? Ora il sogno ora può diventare realtà: a lanciare l’iniziativa è proprio l’ex senatore di Forza Italia, su Twitter: “Cari amici, da molti anni avete chiesto di andare a Pyongyang, eccomi! Dal 15 al 21 settembre”. Razzi, famoso per aver sempre apprezzato il regime NordCoreano, si definisce nell’annuncio un “grande esperto del Paese ed ...

Antonio Conte nuovo allenatore dell’Inter - la reazione di Materazzi : “il passato non si cancella - ma…” : La reazione di Marco Materazzi dopo l’ufficialità di Antonio Conte nuovo allenatore dell’Inter Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter: questa mattina, alle prime luci dell’alba, è stata annunciato ufficialmente l’ingaggio del tecnico italiano da parte del club nerazzurro. Diverse le reazioni dopo l’annuncio: i tifosi della Juventus hanno lanciato una petizione per cacciare dallo Stadium la stella ...

Ballando Con Le Stelle 2019 - Finale/ Diretta e vincitore : le parole di Antonio Razzi : Ballando con le Stelle 2019, Finale 31 maggio. Diretta, vincitore e ospiti: Ivan Cottini ballerino per una notte. Chi sarà il vincitore di questa edizione?

Ballando con le stelle 2019/ Diretta - eliminato : esce Antonio Razzi - 7a puntata - : Ballando con le stelle 2019 classifica, eliminato e Diretta della settima puntata dell'11 maggio: Alex Del Piero ballerino per una notte.

Ballando con le stelle 2019/ Diretta - eliminato : esce Antonio Razzi - 7a puntata - : Ballando con le stelle 2019 classifica, eliminato e Diretta della settima puntata dell'11 maggio: Alex Del Piero ballerino per una notte.

Antonio Razzi e la moglie : pace in diretta con Guillermo Mariotto : pace tra Antonio Razzi, la moglie e Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle Antonio Razzi e la moglie Maria Jesus Fernandez hanno finalmente fatto pace a Ballando con le Stelle con il giurato Guillermo Mariotto. I tre si sono riconciliati nel corso della puntata in onda sabato 11 maggio 2019. Dopo il ballo con […] L'articolo Antonio Razzi e la moglie: pace in diretta con Guillermo Mariotto proviene da Gossip e Tv.

Mariotto svela un retroscena e fa pace con Antonio Razzi e la moglie : Ballando con le stelle: Guillermo Mariotto fa pace con Antonio Razzi e la moglie Maria Jesus Nessuno, probabilmente, si sarebbe potuto aspettare che, dopo le polemiche delle ultime settimane, Guillermo Mariotto avrebbe fatto pace in diretta proprio a Ballando con le stelle 14 con Antonio Razzi e sua moglie Maria Jesus Fernandez. Il politico, lo ricordiamo, si è offeso per una battuta fatta dal giurato in una delle prime puntate di Ballando con ...

Storie Italiane - Antonio Razzi in lacrime : “Mi mancano i miei figli” : Antonio Razzi e la moglie Maria Jesus Fernandez festeggiano 45 anni di matrimonio a Storie Italiane Sono tornati ancora una volta nel salotto di Storie Italiane Antonio Razzi e sua moglie Maria Jesus che oggi, intervistati dalla padrona di casa Eleonora Daniele, hanno ripercorso i loro 45 anni d’amore, alla vigilia dell’anniversario di matrimonio. E nell’intervista il concorrente di Ballando con le stelle si è mostrato per la ...

Ballando con le stelle - sconcerto in diretta : Antonio Razzi - come si è conciato e cosa fa alla ballerina : A Ballando con le stelle, sconcerto per Antonio Razzi. L'ex senatore è stato conciato malissimo: vestito tutto di giallo come Jim Carrey nel film The Mask. Se ci unite la negazione al ballo e le mosse pecorecce, viene fuori una tremenda pagina di televisione. Nella puntata di ieri Ballando con le s