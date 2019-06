Un inedito di Beyoncé nella colonna sonora de Il Re Leone oltre al duetto Can You Feel

optimaitalia

(Di martedì 25 giugno 2019) Ci sarà anche undide Il Re, il remake del classico Disney in live action diretto da Jon Favreau. Proprio il regista del film, intervistato da Fandango.com, ha confermato chea doppiare Nala e duettare con Donald Gloverleadtrack dellaCan YouThe Love Tonight, ha anche inciso un branoper il film, l'unico da solista per Queen Bey presentepellicola. Il brano si aggiunge alle nuove versioni delle canzoni dellaoriginale, tutte presenti nel nuovo film, ed è prodotto dal compositore premio Oscar Hans Zimmer, che cura lainsieme ad Elton John. Non sostituisce nulla. Abbiamo tutti i brani originali, ma c’è una canzone cheha scritto e cantato collaborando per la parte produttiva con Hans Zimmer (che si occupa dell’interacome fece ...

