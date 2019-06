Sebastiano Gulisano fuori dall’Ordine dopo 30 anni di giornalismo antimafia Non siamo in

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019)è un giornalista, e non lo è per un pezzo di carta firmato da qualche collega delle retrovie: lo è perché lo diciamo noi giornalisti. Della sua carriera abbiamo parlato pochi mesi fa, il 5 gennaio, al momento di conferirgli il premio Siciliani Giovani: “Nel 1984collaborava con i Siciliani come esperto di fumetto eil 5 gennaio chiese di passare alla prima linea. Fu trasferito nel ‘settore pesante’, che da noi era quello che si occupava di mafia. Da allora crebbe continuamente in professionalità e militanza, fino a diventare, negli90, una delle colonne di Avvenimenti e della nuova edizione dei Siciliani. Ai Siciliani adesso era responsabile della redazione romana ma gli fu affidata anche, come socio accomandatario, la responsabilità civile del giornale: in quest’ultima veste si trovò anche a rispondere personalmente di un ...

