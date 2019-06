Roma | giovane morto a una festa alla Sapienza | si indaga per omicidio colposo

Rave abusivo alla Sapienza - morto il giovane che ha scavalcato i cancelli : Bufera sull'ateneo Romano : ROMA - È morto Francesco Ginese il giovane di 25 anni che venerdì sera si è ferito in maniera gRave all'arteria femorale, mentre tentava di scavalcare il muro di cinta...

ESCLUSIVA – Il giovane talento napoletano Enzo Romano confermato nella cantera della CF Damm di Barcellona : Continua la crescita nel CF Damm di Barcellona del giovanissimo talento Enzo Romano. La redazione di ForzAzzurri ha raggiunto in ESCLUSIVA la famiglia di Enzo. Enzo Romano ha iniziato a muovere i primi passi nella squadra inglese dello Swansea. Nel corso della sua permanenza allo Swansea riesce da subito a distinguersi per le sue doti tecniche ma non solo: colpisce la determinazione e la disinvoltura con la quale affronta ragazzi più ...

Gazzelle : ecco chi è il giovane artista Romano soldout con il “Punk tour” : Prosegue senza sosta il successo di Gazzelle, il giovane artista romano che, dopo aver girato l’Italia con il suo “Punk tour”, la tournée quasi tutta sold out che lo ha visto protagonista nei principali club di tutto il Paese, aggiunge un nuovo appuntamento estivo. Alle date già annunciate, infatti, si unisce il concerto di Marina di Pietrasanta (LU), previsto per mercoledì 10 luglio 2019 al Lofter Date in occasione del 40° festival de La ...

Roma - movida violenta : prende l'auto e investe 4 ragazzi - un altro giovane accoltellato : Ha investito con l'auto un gruppo di giovani nei pressi di un locale nel quartiere Eur, a Roma, ferendone quattro. Soccorsi, i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, due in particolare sarebbero gravi. movida violenta a Roma la scorsa notte con due distinti casi ora la vaglio delle autorità.L'investimento da parte di un ragazzo di un gruppo di coetanei rivali, pare dopo una lite, è avvenuto in viale di Val Fiorita. Alla ...

Sbarca al porto di Catania la musica magnetica e controcorrente del giovane performer siculo-Romano - Godo : Venerdì 31 maggio, alle 16:00, la presentazione di “È vero” alla Nuova Dogana Domenica 2 giugno, alle 23:00, l’esibizione nel

Roma - giovane denuncia violenza.S'indaga : 12.24 Una ragazza ha denunciato di essere stata aggredita e violentata all'esterno di un locale, a Roma. La violenza sarebbe avvenuta nella notte tra sabato e domenica. La giovane sarebbe stata avvicinata da alcune persone all'uscita di una discoteca e poi stuprata nelle vicinanze. Sulla vicenda indaga la polizia.

Roma - giovane papà di Caserta cade in un pozzo e muore annegato : lascia 2 bimbi : Un'altra di quelle tragedie di cui non si vorrebbe mai avere notizia ma che purtroppo bisogna riportare e che riguarda la morte di una giovane persona. Il dramma, questa volta, è avvenuto in provincia di Roma ma coinvolge in qualche modo anche la comunità di Caserta, zona della quale la vittima era originaria. Si tratta dell'appena trentunenne Enrico Saulle, giovane padre di due bambini, caduto all'interno di un pozzo mentre stava lavorando. ...

Internazionali d’Italia – Jannick Sinner fa innamorare Roma! Il giovane azzurro rimonta e batte Johnson : Jannik Sinner batte Steve Johnson all’esordio negli Internazionali d’Italia: il giovane tennista azzurro trionfa in rimonta il suo primo match nel Masters 1000 romano Probabilmente non si scopre oggi, chi lo ha seguito in queste settimane lo sa bene, ma una vittoria in un Masters 1000, a 17 anni, deve pur voler dire qualcosa. Dunque ci vogliamo sbilanciare: il tennis italiano ha una nuova, talentuosa, stellina. Jannik Sinner fa innamorare ...

Giro di Romandia 2019 - il giovane Gaudu brucia tutti sul traguardo di Romont : Sorpasso vincente per David Gaudu nella terza tappa del Giro di Romandia 2019. Il ventiduenne della Groupama-FDJ, leader della classifica dei giovani, ha vinto di prepotenza la frazione di Romont beffando l’ex campione del mondo Rui Costa (UAE-Team Emirates) e il leader della classifica generale Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Una vittoria da vero specialista per il giovane francese, che conquista così il suo secondo sigillo in carriera, ...

La Giovane Italia : Filippo Romagna - il 'bello' di saper crescere : Parlando di sogni, anche in questa puntata- in onda lunedì 29 aprile alle 17.45 su Sky Sport Uno, alle 18.15 su Sky Sport Serie A e alle 21.45 su Sky Sport24- spazio a quello dei 2006 delle Academy ...

Roma - giovane che ha sparato a ladro : se non entri non succede niente : "È stato un evento che uno non si aspetta di poter vivere - ha detto Pulone - sembra qualcosa di lontano che accade solo ai telegiornali e nei fatti di cronaca. Come è accaduto a me poteva accadere ...