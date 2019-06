MotoGP | GP Olanda 2019 | i precedenti di Valentino Rossi ad Assen Dieci successi conditi

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) L’ottavo weekend di gara dell’anno è sempre più vicino per il Motomondiale, che fa tappa dal 28 al 30 giungo nella meravigliosa pista diper il Gran Premio d’. Il circuito olandese viene da sempre considerato l’Università del Motocislismo per le caratteristiche di un tracciato molto veloce ma allo stesso tempo abbastanza tortuoso ed impegnativo, in cui il pilota può davvero fare la differenza.è probabilmente in assoluto la pista preferita da, il quale ci ha vinto per benvolte tra tutte le categorie detenendo il primato di ottoin. La prima apparizione diinnel Motomondiale risale al 1996 nella classe 125cc, in cui ottenne l’ottavo tempo in qualifica per poi non concludere la corsa. L’annovo il “Dottore” conquistò la prima vittoria in quel di...

