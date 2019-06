DC Comics chiude Vertigo | l’etichetta che rivoluzionò il canone supereroistico

wired

(Di martedì 25 giugno 2019) Come il proverbiale fulmine a ciel sereno, DCha annunciato la chiusura di una delle sue etichette più importanti. Dopo 26 anni di onorata carriera diciamo addio alla; e badate, non si parla semplicemente di un’etichetta di fumetti, ma di una delle linee editoriali più importanti e seminali per lo sviluppo del medium nel mondo. Parliamo della casa di Sandman, e luogo di nascita di alcune delle serie a fumetti più ricche e visivamente potenti delle ultime tre decadi. Va detto, per dovere di cronaca, chenon se la passava certo benissimo, complice un lungo calo di vendite perpetuato sin dal 2012, quando la DC decise di mettere da parte la leadership della storica fondatrice, Karen Bergen. Una mossa che non ha premiato nessuno, e che ha portato a diversi cambi di dirigenza, sino al recente arrivo di Mark Doyle, che tanto si stava adoperando per un nuovo ...

