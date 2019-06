Tav | la richiesta dell’Ue a Italia e Francia | chiarimenti sul progetto entro fine luglio

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) L’Unione europea chiede acome hanno intenzione di portare avanti ilTav.un mese,, devono arrivare a Bruxelles dei. I tecnici vogliono sapere cosa fare dei fondi promessi (circa 813 milioni di euro) per la realizzazione dell’opera, per sapere se poterli destinare ad oltre opere. E minacciano anche una possibiledi restituzione della tranche già versata (120 milioni). Questo, riporta l’Ansa da Bruxelles, è quanto ha riferito la commissaria Ue responsabile per i Trasporti, Violeta Bulc, nel colloquio telefonico avuto nei giorni scorsi con il ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli. Da parte della Commissione, scrive sempre l’Ansa, è stato chiesto all’di indicare “con chiarezza e rapidamente” se si punta a un prolungamento del Grant agreement, il contratto di sovvenzione, ...

