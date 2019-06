Meteo | quota 40 gradi è dietro l' angolo | tutte le città più calde della settimana

Meteo - nuova irruzione artica raggiungerà l’Italia e i Balcani : fino a -15°C sotto la media - neve a bassa quota e rischio gelate [MAPPE] : Previsioni Meteo – Le ondate di freddo non sembrano voler smettere di colpire l’Europa in questa travagliata primavera. Per l’Europa centrale, infatti, sta prendendo forma una nuova profonda depressione per l’inizio della prossima settimana che porterà una massa d’aria molto fredda a sud fino al Mediterraneo e ai Balcani, appena una settimana dopo l’ondata di freddo record della scorsa settimana. Nei prossimi giorni non sarà una ...