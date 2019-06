C’è l’accordo tra Inter e Milan | «Demoliremo San Siro e ne faremo uno nuovo»

Juventus - Rabiot ad un passo : C’è l’accordo. Commisso blinda Chiesa : “Nemmeno per 100 milioni” : Rabiot Juventus- Secondo quanto evidenziato da “ChiringuitoTV”, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima per il passaggio di Rabiot in bianconero. 7 milioni di euro netti a stagione fino al 2024: questa l’offerta che la Juventus ha presentato al centrocampista francese, offerta che il giocatore avrebbe praticamente accettato. Accordo totale e attesa per la […] L'articolo Juventus, Rabiot ad un passo: c’è ...

Juventus - Rabiot ad un passo : C’è l’accordo. Commisso blinda Chiesa : “Nemmeno per 100 milioni” : Rabiot Juventus- Secondo quanto evidenziato da “ChiringuitoTV”, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima per il passaggio di Rabiot in bianconero. 7 milioni di euro netti a stagione fino al 2024: questa l’offerta che la Juventus ha presentato al centrocampista francese, offerta che il giocatore avrebbe praticamente accettato. Accordo totale e attesa per la […] L'articolo Juventus, Rabiot ad un passo: c’è ...

James Rodriguez-Napoli - AS : “C’è l’apertura del Real Madrid! L’agente ha l’accordo col club azzurro…! : James Rodriguez, il Napoli ha trovato l’accordo con l’agente del calciatore. Ci sono buone notizie sulla trattativa James Rodriguez, pare si sia addivenuti ad un’intesa di massima con l’agente del giocatore già da tre settimane. A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto Mirko Calemme, giornalista di AS ecco quanto ha dichiarato riguardo la trattativa James ...

Calciomercato Sampdoria - C’è l’accordo : quasi fatta per Hurtado [CIFRE E DETTAGLI] : Calciomercato Sampdoria – I blucerchiati, che stanno attendendo Di Francesco per la panchina (venerdì prevista la firma) dopo aver liberato Giampaolo, sono vicini al secondo acquisto di questa stagione, in seguito a quello di Chabot. E’ infatti sempre più vicino l’arrivo del giovane attaccante venezuelano Jan Hurtado del Gimnasia La Plata: la Sampdoria avrebbe raggiunto l’accordo con l’entourage del giocatore ...

Juventus - Rabiot ad un passo : C’è l’accordo. Commisso blinda Chiesa : “Nemmeno per 100 milioni” : Rabiot Juventus- Secondo quanto evidenziato da “ChiringuitoTV”, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima per il passaggio di Rabiot in bianconero. 7 milioni di euro netti a stagione fino al 2024: questa l’offerta che la Juventus ha presentato al centrocampista francese, offerta che il giocatore avrebbe praticamente accettato. Accordo totale e attesa per la […] L'articolo Juventus, Rabiot ad un passo: c’è ...

Calciomercato Napoli - C’è l’accordo con Manolas : la Roma però vuole l’intera clausola : Il club azzurro prova a stringere per Manolas, con cui ha già trovato l’accordo sull’ingaggio: la Roma però vuole i 36 milioni della clausola Il Napoli è in pole position per Kostas Manolas, il club azzurro ha superato la concorrenza di Milan e Juventus trovando l’accordo con il giocatore, che ha dimostrato di gradire la nuova destinazione. Cafaro/LaPresse Adesso va cercato l’accordo con la Roma, che intende ...

Calciomercato Napoli – C’è l’accordo con Lozano : offerta shock al PSV e al giocatore : tuti i dettagli : Il Napoli vicinissimo al colpo Hirving Lozano: offerta importante al PSV e al giocatore, resta da sciogliere il nodo sui diritti d’immagine Grande accelerata nella notte, il Napoli è vicino al suo primo colpo di mercato della sessione estiva. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Speciale Calciomercato, la società partenopea avrebbe offerto 50 milioni al PSV per prelevare Hirving Lozano. L’ala messicana, veloce e ...

Dall’Inghilterra - C’è l’accordo Chelsea-Real Madrid per Hazard : le cifre : Grande colpo di mercato in casa Real Madrid, c’è l’accordo per l’arrivo ai Blancos dell’attaccante Eden Hazard. Il calciatore belga si trasferirà dal Chelsea in Spagna per 88,5 milioni di sterline, circa 100 milioni di euro, più eventuali bonus, è quanto riporta il ‘Guardian’, secondo cui i due club stanno preparando i contratti da firmare. Hazard ha ancora un anno di contratto con il Chelsea ma ha ...

Reggina - C’è l’accordo con Toscano! E un ex Milan entra a far parte della società : Si inizia a fare sempre più chiaro il quadro legato al nuovo allenatore della Reggina. C’è infatti l’accordo con Mimmo Toscano, reggino doc ed ex calciatore amaranto. Da settimane, il suo nome è in cima alla lista di Taibi per il dopo Cevoli. Si attendeva una fumata bianca nei giorni scorsi, non arrivata a causa del suo contratto ancora in essere con la Feralpisalò che lo ha esonerato prima della disputa dei playoff. Proprio ...

Panchina Roma - C’è l’accordo con Fonseca : fumata bianca ad un passo : Panchina Roma – Svolta in Panchina in casa Roma. L’ultima stagione del club giallorosso è stata deludente, la squadra prima di Di Francesco e poi di Ranieri ha mancato la qualificazione in Champions League. Adesso sta per prendere il via un nuovo progetto con l’intenzione di essere protagonista nella prossima stagione, nelle ultime ore scatto importante per la Panchina. E’ andato in scena un incontro con il tecnico ...

Panchina Bologna - C’è l’accordo con Mihajlovic : continua il matrimonio : Panchina Bologna – L’arrivo in Panchina di Sinisa Mihajlovic ha cambiato passo al Bologna che addirittura ha raggiunto con anticipo la salvezza dopo un percorso da dimenticare con Filippo Inzaghi in Panchina. Adesso si sta progettando la prossima stagione, notizia importante per i tifosi rossoblu, è andato in scena un nuovo incontro tra il serbo e la dirigenza, è stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto, la ...

Fiorentina - C’è l’accordo per la vendita : Della Valle e Commisso dal notaio : E’ durato circa due ore l’incontro per il passaggio di proprietà Della Fiorentina tra i fratelli Diego e Andrea Della Valle e Rocco Commisso nella sede Della Tod’s a Milano. Ora l’imprenditore italo-americano è arrivato da poco presso lo studio legale BonelliErede dove lavora l’avvocato Carlo Montagna, membro del CdA Della Fiorentina e dove presumi...

Ciclismo - il patron Zanetti della Trek-Segafredo annuncia : “Ho preso Vincenzo Nibali”. C’è l’accordo fino al 2021 : Terminato il Giro d’Italia, Vincenzo Nibali guarda al Tour de France riflettendo sul da farsi. La Corsa Rosa, conclusa in seconda posizione alle spalle del sorprendente ecuadoriano Richard Carapaz, è stata logorante dal punto di vista fisico e mentale, pertanto ritrovare le energie in vista della Grande Boucle non sarà affatto semplice. Tuttavia alcune novità importanti riguardanti lo Squalo ci sono. Si parla di futuro e l’effetto a ...

Ciclismo - il patron Zanetti della Trek-Segafredo annuncia : “Ho preso Vincenzo Nibali”. C’è l’accordo fino al 2021 : Terminato il Giro d’Italia, Vincenzo Nibali guarda al Tour de France riflettendo sul da farsi. La Corsa Rosa, conclusa in seconda posizione alle spalle del sorprendente ecuadoriano Richard Carapaz, è stata logorante dal punto di vista fisico e mentale, pertanto ritrovare le energie in vista della Grande Boucle non sarà affatto semplice. Tuttavia alcune novità importanti riguardanti lo Squalo ci sono. Si parla di futuro e l’effetto a ...