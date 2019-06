Non ce ne sono | come Meryl Streep

M5s - Di Maio : “Ci sono persone che bivaccano - serve pulizia. Non si può entrare - mettere tutto a soqquadro e andarsene” : Terni, Hotel Garden. La prima assemblea territoriale del M5s dura quattro ore. Con Luigi Di Maio trecento tra elettori, curiosi e militanti 5 Stelle. Durante l’intervento in replica alle tante sollecitazioni giunte dalla base, Di Maio parla dell’attuale stato del Movimento e del suo futuro assetto. “Me lo vedo come una persona che invece di sapere dove sta andando sta girando su se stesso. Non sapendo quali sono gli obbiettivi specifici, ...

UeD Alessio Campoli in confidenza : “In realtà Non sono felice” : UeD Alessio Campoli a ruota libera dopo la rottura con Angela Nasti. L’ex corteggiatore si confessa: “In realtà non sono felice” Negli ultimi giorni, il gossip che ruota attorno al programma di Uomini e Donne è stato particolarmente in fermento. Ad accenderlo la fine della love story lampo tra l’ex tronista Angela Nasti e l’ex […] L'articolo UeD Alessio Campoli in confidenza: “In realtà non sono ...

Anticipazioni Temptation Island - Massimo e i problemi con Ilaria : 'Non sono più me stesso' : Lunedì 24 giugno debutterà su Canale 5 la sesta edizione di Temptation Island, uno dei programmi Mediaset più attesi dell'estate. Le dinamiche saranno le stesse di sempre: sei coppie si metteranno alla prova per 21 giorni, vivendo separate. Fidanzate e fidanzati saranno tentati da bellissimi ragazzi single, alcuni dei quali sono già volti noti del mondo televisivo. Dopo un falò di confronto, ognuno di loro dovrà decidere se continuare la ...

Chiarimenti importanti per Huawei Mate 20 Lite : Non sono in discussione EMUI 10 e Android Q : Ci sono state polemiche sui social nel corso delle ultime ore da parte dei possessori di un Huawei Mate 20 Lite. Lo smartphone, infatti, in un primo momento non era stato incluso nella lista dei prodotti destinati a ricevere l'aggiornamento con Android Q ed EMUI 10, dando un duro colpo a coloro che in questi mesi si sono portata a casa un prodotto che è stato commercializzato solo a fine 2019. Se vogliamo un'anomalia rispetto alle normali ...

Emis Killa : “A una donna Non dovrebbero mai puzzare le ascelle… Che incubo”. Twitter incredulo : “Pensa - ci sono donne che ca****” : Emis Killa usa i social spesso in modo molto diretto. Verrebbe anzi da dire, troppo diretto. Così è stato ieri, quando il rapper si è lasciato andare a un’affermazione abbastanza inusuale. Non certo alta filosofia, ecco. E nemmeno una battuta ironica. “A una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle. Neanche se fa la maratona di New York. Che incubo”. In molti hanno sottolineato il serpeggiante maschilismo della cosa (alla ...

Libra - la moneta di Zuckerberg renderà superflue le banche. Ma loro Non se ne sono accorte : “Vince chi, preparato se stesso, aspetta di cogliere il nemico impreparato.” Sun Tzu Vi ricordate delle agenzie viaggi? Quante ne incontravamo percorrendo le strade delle nostre città? Tante. Un tempo, per organizzare una vacanza occorrevano settimane. Era la normalità. Oggi tutto questo non esiste più, perché è arrivato il web e in 20 minuti puoi prenotare volo, hotel e, se ti va, anche una macchina in loco, pure il ristorante per la prima ...

Flora Frate (M5S) : i concorsi riservati Non sono sanatorie : Il MoVimento 5 Stelle aveva smentito, in un comunicato congiunto emesso dal gruppo della Camera dei Deputati di pochi giorni fa, di essersi messo di traverso al concorso riservato ai docenti precari della terza fascia. Nella nota veniva fatto presente che anche all’interno del MoVimento 5 Stelle, come di recente dichiarato dalla sen. Granato e dal’on. Azzolina, possono emergere orientamenti di pensiero divergenti. Tra quelli che si ...

Ferrara - il sindaco leghista Fabbri alla festa dell’Arcigay : “Sono per la famiglia tradizionale - ma Non impongo mie idee” : Quest’anno a Ferrara, al Ripagrande Pride, la tradizionale festa di strada delle associazioni Lgbti, che si terrà il 28 giugno, ci sarà un ospite inaspettato, invitato dall’Arcigay. A portare il suo saluto all’iniziativa, infatti, sarà il neoeletto sindaco del capoluogo estense, Alan Fabbri, uomo di punta di Matteo Salvini. e appena eletto alla guida della città dopo 70 di amministrazioni di sinistra. La Lega, da tempo è su ...

Biagio Izzo afflitto : “Sono un padre e un Nonno assente” : Biagio Izzo ha un rammarico nella sua vita privata Passano gli anni ma Biagio Izzo resta uno dei comici più conosciuti e apprezzati in Italia. Uno dei più richiesti, capace di destreggiarsi tra televisione e cinema senza alcun problema. Dopo il successo riscosso all’ultima edizione di Made in Sud, dove è stato guest star con […] L'articolo Biagio Izzo afflitto: “Sono un padre e un nonno assente” proviene da Gossip e Tv.

Non possono pagare affitto - si uccidono : 18.06 Due coniugi,di 74 e 77 anni, sono stati trovati morti in casa a Roma, nella zona di Tomba di Nerone. Si tratterebbe di un omicidio-suicidio motivato da ragioni economiche. E'stato infatti trovato un biglietto in cui la coppia spiega di non poter più pagare l'affitto. I corpi erano sul letto: l' uomo avrebbe prima sparato alla moglie e poi con la stessa pistola,regolarmente detenuta,si è tolto la vita. A dare l'allarme una parente che ...

Carta reddito di cittadinanza : negozi e discount - quali Non possono accettarla : Carta reddito di cittadinanza: negozi, quali non possono accettarla La misura del reddito di cittadinanza introdotta col decreto n. 4/2019 che ancora fa tanto discutere – come Quota 100 – è uno dei punti più caratterizzanti del Governo Conte. E soprattutto della maggioranza politica che lo compone costituita da MoVimento 5 Stelle e Lega. Carta reddito di cittadinanza, distinzione per beni di prima necessità Alcuni media ...

Adriana Volpe contro la Rai2 di Freccero : «Ditemi che i dati d’ascolto Non sono veri. Meglio stare in silenzio - altrimenti si perde il posto» : Adriana Volpe Adriana Volpe perde il posto (in palinsesto) e dà sfogo alla polemica contro la Rai2 di Carlo Freccero. Dopo la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia voluta dal direttore di rete (di cui per primi vi avevamo dato conferma), la silurata showgirl ha manifestato il proprio disappunto in un post su Instagram e Facebook. Adriana, sui social, ha evidenziato alcuni dati d’ascolto non esaltanti registrati di recente da Rai2, ...

Adriana Volpe furibonda sui social : “Questi sono i dati auditel di RaiDue e Mezzogiorno in Famiglia chiude? E ditemi che lo stipendio di Lucci Non è vero…” : Nella Rai2 di Carlo Freccero non c’è spazio per Mezzogiorno in Famiglia. Il ‘direttorissimo’ ha deciso di non confermare il programma del weekend e la padrona di casa, Adriana Volpe, si scatena sui social con un post in cui (di fatto) contesta le scelte di Freccero sottolineando alcuni insuccessi della sua direzione. “ditemi che questi dati non sono veri: su Rai2 ieri il concerto di Guè Pequeno ha registrato 1,61% di share, il ...

F1 - respinta l’istanza della Ferrari! Confermata la penalità a Vettel : “Non ci sono elementi per rivedere la decisione” - Hamilton vince il GP Canada : “Non ci sono elementi significativi per rivedere la penalità inflitta a Sebastian Vettel durante il GP del Canada“. Questo il verdetto definitivo emesso dai commissari al termine dell’udienza che si è svolta a Le Castellet dove nel weekend andrà in scena il GP di Francia, ottava tappa del Mondiale F1. La Ferrari aveva portato diverse prove per dimostrare come i 5 secondi inflitti al tedesco fossero ingiusti, il Cavallino ...