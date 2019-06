Maltempo a Torino | inagibile l’anagrafe di corso Vercelli | rimarrà chiusa

Torino grandine oggi : danni Maltempo - morto un uomo di 65 anni : Torino grandine oggi: danni maltempo, morto un uomo di 65 anni L’estate è ormai arrivata o forse ancora no? Una pesante ondata di maltempo si è abbattuta nella mattina di oggi 22 giugno 2019 su Lombardia, Triveneto, Emilia, Lazio e Abruzzo. Grandinate hanno colpito in particolare Milano e Torino. Torino grandine oggi: esonda il fiume Seveso Esondato per ben due volte il fiume Seveso; si registra una tragedia sfiorata in località ...

Torino - palazzo a rischio crollo per il Maltempo. I 70 inquilini non vogliono andare via : Dopo il nubifragio di venerdì lo stabile di corso Vigevano 41 è stato dichiarato non sicuro. I residenti, quasi tutti stranieri con bambini, non vogliono trasferisi in una palestra

Maltempo - 65enne ritrovato morto lungo un fiume vicino a Torino. A Milano il Seveso esonda e allaga parte della città : Forti piogge e grandinate hanno colpito il Nord Italia, in particolar modo Piemonte e Lombardia, dove è scattata l’allerta per esondazioni e rischio frane. Nel Comune di Villarfocchiardo, in provincia di Torino, un 65enne disperso nei boschi a monte della frazione Vignassa è stato ritrovato morto lungo il torrente a monte della borgata, in una zona interessata nelle scorse ore da forti temporali. A Milano, invece, il fiume Seveso ha ...

Maltempo - danni e disagi a Torino : 70 persone rifiutano l’evacuazione da appartamenti non sicuri : Settanta persone si rifiutano di lasciare i loro appartamenti a Torino, in corso Vigevano 41, dove il nubifragio che si e’ abbattuto ieri ha provocato numerose infiltrazioni e il cedimento della controsoffittatura. Lo stabile e’ di proprieta’ di Giorgio Maria Molino, 76 anni, conosciuto in citta’ come il “ras delle soffitte”, nei mesi scorsi messo agli arresti domiciliari per una ipotesi di istigazione alla ...

Maltempo : un morto a Torino - grandine a Milano - esonda il Seveso : Claudio Carollo Il corpo di un 65enne è stato ritrovato nel Torinese, era disperso da venerdì, mentre a Milano si è salvata una donna rimasta bloccata con l'auto in un sottopasso allagato. Una violenta ondata di Maltempo ha sorpreso per intensità tutto il Nord Italia. Nel Torinese è stato ritrovato il corpo senza vita del 65enne disperso da venerdì pomeriggio, vittima delle forti precipitazioni che hanno colpito il Piemonte. ...

Maltempo a Torino - fiume di acqua e grandine per le strade di San Mauro : vie e abitazioni allagate. Le immagini : Temporale e grandine hanno colpito il Piemonte, in particolare Torino e la provincia. Nel video, le immagini dal capoluogo e da San Mauro Torinese, dove le strade si sono trasformate in fiumi d’acqua e grandine. A Villar Focchiardo è morto un uomo di 65 anni che era uscito nei boschi alla ricerca dei propri occhiali smarriti il giorno precedente. Video Facebook/Severe Weather Europe Bimbo ...

Maltempo al Nord : nubifragi e grandine a Milano - allarme frane a Torino : Il Seveso esonda due volte a Niguarda, strade allagate a Milano. Scattano i sensori per la frana: chiusi 18 km...

Maltempo - caos sull’A5 Torino-Aosta : chiusi 18 chilometri di autostrada per rischio frana : Traffico in tilt sull'A5 Torino-Aosta, dove sono stati chiusi 18 chilometri in entrambe le direzioni tra i caselli di Ivrea e Pont Saint Martin per frana in località Chiappetti a Quincinetto, che ha cominciato a scendere verso valle nelle prime ore di questa mattina, probabilmente a causa delle piogge prolungate delle ultime ore.Continua a leggere

Maltempo - situazione critica al Nord : un morto a Torino - salvataggi a Milano. Allerta Meteo per altre 18 ore : Subito dopo il Solstizio d’Estate, s’è scatenato il Maltempo più estremo sul Nord Italia come ampiamente previsto nei giorni scorsi. I primi violenti temporali hanno colpito Torino nel pomeriggio di ieri, provocando purtroppo un morto a Vignassa, nel territorio comunale di Villarfocchiardo. Stamattina il Maltempo è esteso su gran parte del Nord. I temporali più forti stanno colpendo Milano e la Brianza: sono già caduti 80mm di ...

Maltempo - tragedia a Torino : trovato morto l’uomo disperso a Villarfocchiardo : Un’unità cinofila da ricerca in superficie del Soccorso alpino e speleologico piemontese ha ritrovato il corpo senza vita dell’uomo disperso dalla giornata di ieri nei boschi a monte della frazione Vignassa, comune di Villarfocchiardo (Torino). Il cane a cui era stata affidata l’area lungo il torrente a monte della borgata ha segnalato il ritrovamento e dopo poco tempo è giunto sul posto il suo conduttore. Il 65enne, residente ...

Maltempo - violento nubifragio a Torino : uomo disperso a Villarfocchiardo : Dal pomeriggio di ieri un uomo è disperso nella zona di Villarfocchiardo (Torino), area tra le più colpite da violenti temporali. Il 65enne era uscito di casa per cercare gli occhiali, persi il giorno prima andando a funghi, e non è più rientrato. In corso le ricerche del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese scattate nella serata di ieri, dopo che i familiari hanno lanciato l’allarme. Sul posto anche squadre del soccorso alpino della ...

Maltempo e paura a Torino : «Caduti 40 cm di grandine». Auto e furgone in sottopasso allagato - salvi i conducenti : Un violento nubifragio con grandinata ha provocato danni a Torino, dove questo pomeriggio pioggia, grandine e raffiche di vento hanno letteralmente flagellato la città: i danni più...

Maltempo Torino - nubifragio con vento e grandine/ Video - alberi caduti e allagamenti : Maltempo a Torino: violento nubifragio nel pomeriggio, vento e grandine in città. Disagi, traffico in tilt e alberi caduti.

Maltempo a Torino - violento nubifragio si abbatte su San Mauro : un gattino ucciso dalla furia di pioggia e grandine [FOTO] : Violenti temporali hanno colpito Torino e le zone circostanti con nubifragi e violente grandinate. Particolarmente critica la situazione a San Mauro, comune vicino al capoluogo torinese, dove le strade sono state completamente allagate dall’acqua e ricoperte di grandine. Tanti i disagi e gli interventi in soccorso delle persone, ma a risentire dei fenomeni di intenso Maltempo sono stati anche gli animali. In particolare, come potete vedere dalle ...