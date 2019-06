LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | spadiste ai quarti di finale Attesa per gli

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50: Il quarto diè in programma alle 11.20. 10.48: Adesso la sfida all’Estonia, che ha battuto la Gran Bretagna 45-25. 10.46: ITALIA AI! 45-29 per le azzurre. 10.43: 38-25. Italia sempre comodamente avanti. 10.40: 34-23 per l’Italia quando comincia l’ultimo assalto. 10.38: 30-22 per l’Italia. 10.33: Italia-Israele 25-17. Si avvicina la qualificazione aidelle azzurre. 10.28: L’Italia resta avanti, ma Israele si avvicina. 21-17 per le azzurre. 10.17: Arriva l’allungo dell’Italia con Alice Clerici. 14-7 10.12: Italia avanti 10-7 dopo tre assalti. 10.04: Isola chiude avanti il primo assalto con Botvinik. 5-4 10.00: Iniziato l’ottavo ditra Italia ed Israele. 9.57: Tutto pronto per gli ottavi didella spada femminile 9.50: Tra pochi minuti in pedana la ...

